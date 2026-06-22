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В МИД прокомментировал назначение нового посла США в России - РИА Новости, 22.06.2026
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16:51 22.06.2026 (обновлено: 16:54 22.06.2026)
В МИД прокомментировал назначение нового посла США в России

МИД: Москва не драматизирует ситуацию с назначением нового посла США

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Москва не драматизирует ситуацию с назначением нового посла США в России, считая это внутренним делом американцев.
  • Она напомнила, что 59% должностей послов США, в том числе в России, остаются вакантными из-за внутриполитических перипетий.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москва не драматизирует ситуацию с назначением нового посла США в России, это внутреннее дело американцев, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сюжет с новым американским послом, скорее, относится не к области двусторонних отношений, а к общей кадровой картине в США... Поэтому ситуацию не драматизируем, исходя из того, что это внутреннее дело американцев", - сказала она.
Захарова напомнила, что вакантными по причине разного рода внутриполитических перипетий остаются 59% должностей послов США, в том числе в России. Она привела слова главы МИД России Сергея Лаврова, заявившего, что это американское решение. Министр считает, что любое государство имеет право само определять уровень своего дипломатического присутствия в зарубежных странах.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 17.00 мск.
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