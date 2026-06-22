В МИД рассказали, что необходимо для нормализации отношений с Арменией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о необходимости конструктивного и честного подхода для выстраивания здоровых межгосударственных отношений России и Армении.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Конструктивный и честный подход нужен для выстраивания здоровых межгосударственных отношений России и Армении, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Для выстраивания здоровых межгосударственных отношений нужен конструктивный, а самое главное – честный подход", - сказала Захарова, отвечая на вопрос, что необходимо для нормализации отношений между странами.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 17.00 мск.