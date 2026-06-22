В МИД заявили о заинтересованности России в сильной и суверенной Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия заинтересована в сильной и суверенной Армении, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
- Она подчеркнула, что Москва считает Ереван естественным партнером на Южном Кавказе, а армянский народ — братским.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия всегда заинтересована в сильной и суверенной Армении, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Москва всегда была и остается заинтересованной в сильной и подлинно суверенной Армении", - сказала Захарова.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что отношение к республике и ее гражданам не изменилось.
"Как и прежде, считаем ее (Армению - ред.) естественным партнером на Южном Кавказе, а армянский народ – братским. Хотим для него исключительно мира и процветания", - подчеркнула дипломат.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 17.00 мск.
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