В МИД заявили о заинтересованности России в сильной и суверенной Армении

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия всегда заинтересована в сильной и суверенной Армении, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что отношение к республике и ее гражданам не изменилось.