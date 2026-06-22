Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что в армянском обществе нет однозначной поддержки сближения с Западом.
- Граждане республики проявляют устойчивый запрос на развитие отношений с Россией и продолжение членства в евразийских структурах.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В армянском обществе нет однозначной поддержки сближения с Западом, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Прошедшие выборы наглядно показали, что в армянском обществе нет однозначной поддержки такого неосмотрительного сближения с Западом, за которое - примеров множество - приходится платить собственными интересами и идентичностью", - сказала Захарова.
Наоборот, у граждан республики проявился устойчивый запрос на развитие отношений с Россией и продолжение выгодного для Армении членства в евразийских структурах, подчеркнула она.