Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН Марией Фернандой Эспиносой.
- Лавров разъяснил Эспиносе требования, предъявляемые российской стороной к претендентам на пост генсека ООН.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН Марией Фернандой Эспиносой, разъяснил требования Москвы к претендентам на этот пост, сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.
"22 июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсекретаря ООН Марией Фернандой Эспиносой (Эквадор). Собеседница представила свою предвыборную программу. Министр разъяснил Эспиносе требования, предъявляемые российской стороной к претендентам на высший ооновский пост", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
С обеих сторон была подтверждена приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах, отметили в министерстве.
Срок полномочий нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря. Москву ранее посетили такие кандидаты на смену Гутеррешу, как гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, глава ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан, экс-президент Чили Мишель Бачелет.
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