Рейтинг@Mail.ru
Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 22.06.2026
Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН

МИД: Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН Эспиносой

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН Марией Фернандой Эспиносой.
  • Лавров разъяснил Эспиносе требования, предъявляемые российской стороной к претендентам на пост генсека ООН.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН Марией Фернандой Эспиносой, разъяснил требования Москвы к претендентам на этот пост, сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.
"22 июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсекретаря ООН Марией Фернандой Эспиносой (Эквадор). Собеседница представила свою предвыборную программу. Министр разъяснил Эспиносе требования, предъявляемые российской стороной к претендентам на высший ооновский пост", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Новый генсек ООН должен быть нейтральным и независимым, заявил Лавров
8 июня, 16:45
С обеих сторон была подтверждена приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах, отметили в министерстве.
Срок полномочий нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря. Москву ранее посетили такие кандидаты на смену Гутеррешу, как гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, глава ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан, экс-президент Чили Мишель Бачелет.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Статья Лаврова вызвала неожиданную реакцию в Германии
19 июня, 16:51
 
В миреМоскваЭквадорРоссияМария Фернанда ЭспиносаСергей ЛавровАнтониу ГутеррешМАГАТЭООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала