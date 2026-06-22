Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН Марией Фернандой Эспиносой.

Лавров разъяснил Эспиносе требования, предъявляемые российской стороной к претендентам на пост генсека ООН.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН Марией Фернандой Эспиносой, разъяснил требования Москвы к претендентам на этот пост, сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"22 июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсекретаря ООН Марией Фернандой Эспиносой (Эквадор). Собеседница представила свою предвыборную программу. Министр разъяснил Эспиносе требования, предъявляемые российской стороной к претендентам на высший ооновский пост", - говорится в комментарии на сайте ведомства.

С обеих сторон была подтверждена приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах, отметили в министерстве.