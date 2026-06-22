МИД: возвращение Армении в ОДКБ отвечало бы интересам республики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возобновление Арменией работы в ОДКБ отвечало бы интересам республики.
- Захарова подчеркнула, что ОДКБ остается эффективным и безальтернативным механизмом поддержания региональной стабильности.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москва убеждена, что возобновление Арменией работы в Организации Договора о коллективной безопасности отвечало бы интересам республики, ОДКБ остается гарантом региональной стабильности, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.