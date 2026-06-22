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МИД: возвращение Армении в ОДКБ отвечало бы интересам республики - РИА Новости, 22.06.2026
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15:31 22.06.2026 (обновлено: 15:33 22.06.2026)
МИД: возвращение Армении в ОДКБ отвечало бы интересам республики

Захарова: возвращение Армении в ОДКБ отвечало бы интересам республики

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возобновление Арменией работы в ОДКБ отвечало бы интересам республики.
  • Захарова подчеркнула, что ОДКБ остается эффективным и безальтернативным механизмом поддержания региональной стабильности.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москва убеждена, что возобновление Арменией работы в Организации Договора о коллективной безопасности отвечало бы интересам республики, ОДКБ остается гарантом региональной стабильности, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По-прежнему убеждены, что возобновление полноценной работы в ОДКБ отвечало бы прежде всего интересам самой Армении. Организация остается эффективным и, по сути, безальтернативным механизмом поддержания региональной стабильности", - сказала Захарова.
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