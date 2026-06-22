В МИД прокомментировали слова Еревана об отношениях с Москвой

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Слова армянских властей о важности сохранить и развивать связи с Россией не соотносятся с шагами руководства республики, которое стремится в ЕС, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.