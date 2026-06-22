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В МИД прокомментировали слова Еревана об отношениях с Москвой - РИА Новости, 23.06.2026
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14:23 22.06.2026 (обновлено: 00:00 23.06.2026)
В МИД прокомментировали слова Еревана об отношениях с Москвой

Захарова: слова Еревана об отношении с Москвой не соотносятся с курсом страны

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова армянских властей о важности сохранения и развития связей с Россией не соотносятся с действиями руководства республики.
  • Армянское руководство заявило о стремлении страны вступить в ЕС.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Слова армянских властей о важности сохранить и развивать связи с Россией не соотносятся с шагами руководства республики, которое стремится в ЕС, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Слышим заявления армянских официальных лиц о важности Москвы как партнера, о намерении Еревана сохранять и развивать отношения с Россией. Но, к сожалению, мы не видим, чтобы слова соотносились с делами и шагами армянского руководства, которое однозначно заявило о своем стремлении в ЕС", — сказала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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