В МИД прокомментировали слова Еревана об отношениях с Москвой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова армянских властей о важности сохранения и развития связей с Россией не соотносятся с действиями руководства республики.
- Армянское руководство заявило о стремлении страны вступить в ЕС.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Слова армянских властей о важности сохранить и развивать связи с Россией не соотносятся с шагами руководства республики, которое стремится в ЕС, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Слышим заявления армянских официальных лиц о важности Москвы как партнера, о намерении Еревана сохранять и развивать отношения с Россией. Но, к сожалению, мы не видим, чтобы слова соотносились с делами и шагами армянского руководства, которое однозначно заявило о своем стремлении в ЕС", — сказала Захарова.