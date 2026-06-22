МИД: посольства приложат все усилия для проведения голосования в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сотрудники российских загранучреждений приложат все усилия для проведения голосования в Госдуму.

По словам Захаровой, у России достаточно опыта, чтобы провести голосование в соответствии с нормами российского законодательства.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сотрудники российских загранучреждений, несмотря на непростые реалии, приложат все усилия для проведения голосования в Госдуму, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Но несмотря на эти непростые реалии, сотрудники загранучреждений приложат все усилия, чтобы обеспечить условия для волеизъявления сограждан", - сказала она.

По ее словам, "у нас достаточно опыта, чтобы справиться с этой задачей в полном соответствии с нормами российского законодательства".