МИД: правоохранители за рубежом потворствуют проукраинским активистам

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Местные правоохранительные органы за рубежом вместо охраны посольств потворствуют агрессивным проукраинским "активистам", заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В ряде государств заметно ухудшились отношения с местными правоохранительными органами, которые зачастую вместо выполнения своих обязанностей по охране диппредставительств потворствуют агрессивным проукраинским "активистам", - сказала Захарова.