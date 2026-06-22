Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что местные правоохранительные органы за рубежом потворствуют агрессивным проукраинским «активистам».
- Захарова отметила, что курс Запада на русофобию и появление миллионов украинских мигрантов осложнили ситуацию в сфере безопасности вокруг российских посольств и консульств.
- По словам Захаровой, в ряде государств заметно ухудшились отношения с местными правоохранительными органами.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Местные правоохранительные органы за рубежом вместо охраны посольств потворствуют агрессивным проукраинским "активистам", заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вызывает опасения обстановка вокруг наших посольств и консульств. Взятый Западом после начала специальной военной операции курс на оголтелую русофобию и появление в странах Европы и Северной Америки миллионов украинских мигрантов осложнили ситуацию в сфере безопасности", - сказала она.
По словам Захаровой, "регулярно фиксируем провокационные акции сторонников киевского режима вблизи наших загранучреждений".
"В ряде государств заметно ухудшились отношения с местными правоохранительными органами, которые зачастую вместо выполнения своих обязанностей по охране диппредставительств потворствуют агрессивным проукраинским "активистам", - сказала Захарова.