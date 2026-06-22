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В МИД рассказали, где складывается сложная ситуация с голосованием - РИА Новости, 22.06.2026
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13:45 22.06.2026 (обновлено: 14:47 22.06.2026)
В МИД рассказали, где складывается сложная ситуация с голосованием

В МИД: непростая ситуация с голосованием в Госдуму складывается в Прибалтике

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что непростая ситуация складывается с голосованием в Госдуму в ряде стран, включая Прибалтику, Молдавию, Нидерланды, Польшу, Черногорию, Чехию и Швецию.
  • Захарова отметила, что это серьезно снижает возможности обеспечить гражданам реализацию их активного избирательного права за границей.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Непростая ситуация складывается с голосованием в Госдуму в странах Прибалтики, в Молдавии, Нидерландах, Польше, Черногории, Чехии, Швеции, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Особенно непростая ситуация складывается в странах Прибалтики, в Молдавии, Нидерландах, Польше, Черногории, Чехии, Швеции и ряде других государств", - сказала она.
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По словам Захаровой, "это серьезно снижает наши возможности обеспечить гражданам реализацию их активного избирательного права за границей".
Ранее она пояснила, что подготовка к выборам в Госдуму за рубежом сталкивается с существенными препятствиями из-за закрытия властями стран российских посольств.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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