В МИД рассказали, где складывается сложная ситуация с голосованием

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Непростая ситуация складывается с голосованием в Госдуму в странах Прибалтики, в Молдавии, Нидерландах, Польше, Черногории, Чехии, Швеции, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.