МИД: подготовка к выборам в Госдуму за рубежом сталкивается с препятствиями

Краткий пересказ от РИА ИИ Подготовка к выборам в Госдуму за рубежом сталкивается с существенными препятствиями.

Препятствия связаны с закрытием властями стран российских посольств.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подготовка к выборам в Госдуму за рубежом сталкивается с существенными препятствиями из-за закрытия властями стран российских посольств, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"К сожалению, подготовка к предстоящим выборам за рубежом сталкивается с существенными препятствиями", - сказала она.