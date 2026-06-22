МИД: подготовка к выборам в Госдуму за рубежом сталкивается с препятствиями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подготовка к выборам в Госдуму за рубежом сталкивается с существенными препятствиями.
- Препятствия связаны с закрытием властями стран российских посольств.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подготовка к выборам в Госдуму за рубежом сталкивается с существенными препятствиями из-за закрытия властями стран российских посольств, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"К сожалению, подготовка к предстоящим выборам за рубежом сталкивается с существенными препятствиями", - сказала она.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.