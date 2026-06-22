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МИД: подготовка к выборам в Госдуму за рубежом сталкивается с препятствиями - РИА Новости, 22.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
13:34 22.06.2026 (обновлено: 14:28 22.06.2026)
МИД: подготовка к выборам в Госдуму за рубежом сталкивается с препятствиями

МИД РФ: Подготовка к выборам в ГД за рубежом сталкивается с препятствиями

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подготовка к выборам в Госдуму за рубежом сталкивается с существенными препятствиями.
  • Препятствия связаны с закрытием властями стран российских посольств.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подготовка к выборам в Госдуму за рубежом сталкивается с существенными препятствиями из-за закрытия властями стран российских посольств, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"К сожалению, подготовка к предстоящим выборам за рубежом сталкивается с существенными препятствиями", - сказала она.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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