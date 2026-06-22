В МИД прокомментировали попытки переписать историю Второй мировой войны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что в ряде стран проявляются попытки переписать историю Второй мировой войны.
- Она отметила усиление борьбы с памятниками в честь борцов с нацизмом и проведение маршей бывших эсэсовцев и их почитателей.
- Захарова подчеркнула, что эти действия ничем нельзя оправдать.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Попытки переписать историю Второй мировой проявляются все ярче в ряде стран, но не могут быть оправданы ничем, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С сожалением приходится констатировать, что в последние годы все острее проявляется проблема "исторической агрессии", циничных попыток переписывания истории", - сказала она.
Дипломат отметила, что в ряде стран усиливается борьба с памятниками в честь борцов с нацизмом. Одновременно проводятся марши и факельные шествия бывших эсэсовцев и их современных почитателей, похожие на такие же марши во времена Третьего рейха.
"Эти действия нельзя оправдать, какие бы геополитические соображения за ними ни стояли", - подчеркнула Захарова.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.