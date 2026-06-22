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В МИД прокомментировали попытки переписать историю Второй мировой войны - РИА Новости, 22.06.2026
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13:09 22.06.2026
В МИД прокомментировали попытки переписать историю Второй мировой войны

МИД: попытки переписать историю Второй мировой не могут быть оправданы ничем

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что в ряде стран проявляются попытки переписать историю Второй мировой войны.
  • Она отметила усиление борьбы с памятниками в честь борцов с нацизмом и проведение маршей бывших эсэсовцев и их почитателей.
  • Захарова подчеркнула, что эти действия ничем нельзя оправдать.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Попытки переписать историю Второй мировой проявляются все ярче в ряде стран, но не могут быть оправданы ничем, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С сожалением приходится констатировать, что в последние годы все острее проявляется проблема "исторической агрессии", циничных попыток переписывания истории", - сказала она.
Дипломат отметила, что в ряде стран усиливается борьба с памятниками в честь борцов с нацизмом. Одновременно проводятся марши и факельные шествия бывших эсэсовцев и их современных почитателей, похожие на такие же марши во времена Третьего рейха.
"Эти действия нельзя оправдать, какие бы геополитические соображения за ними ни стояли", - подчеркнула Захарова.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
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