Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова заявила, что в ряде стран проявляются попытки переписать историю Второй мировой войны.

Она отметила усиление борьбы с памятниками в честь борцов с нацизмом и проведение маршей бывших эсэсовцев и их почитателей.

Захарова подчеркнула, что эти действия ничем нельзя оправдать.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Попытки переписать историю Второй мировой проявляются все ярче в ряде стран, но не могут быть оправданы ничем, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С сожалением приходится констатировать, что в последние годы все острее проявляется проблема "исторической агрессии", циничных попыток переписывания истории", - сказала она.

Дипломат отметила, что в ряде стран усиливается борьба с памятниками в честь борцов с нацизмом. Одновременно проводятся марши и факельные шествия бывших эсэсовцев и их современных почитателей, похожие на такие же марши во времена Третьего рейха.

"Эти действия нельзя оправдать, какие бы геополитические соображения за ними ни стояли", - подчеркнула Захарова