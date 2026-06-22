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В МИД прокомментировали милитаризацию Евросоюза - РИА Новости, 22.06.2026
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12:45 22.06.2026
В МИД прокомментировали милитаризацию Евросоюза

МИД: милитаризация Евросоюза превратила его в геополитического врага России

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ускоренная милитаризация Евросоюза и его слияние с НАТО превратили организацию в геополитического врага России.
  • По ее словам, нынешний Евросоюз уже нельзя воспринимать исключительно как экономический проект.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ускоренная милитаризация Евросоюза и его фактическое сращивание с НАТО превратили организацию в геополитического врага России, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы неоднократно говорили, что курс армянского руководства не может не привести к изменениям в наших отношениях. Нынешний Евросоюз уже нельзя воспринимать исключительно как экономический проект. Ускоренная милитаризация и фактическое сращивание с НАТО превратили его из геоэкономического конкурента в геополитического врага", - сказала Захарова.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 17.00 мск.
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