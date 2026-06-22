Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ускоренная милитаризация Евросоюза и его слияние с НАТО превратили организацию в геополитического врага России.
- По ее словам, нынешний Евросоюз уже нельзя воспринимать исключительно как экономический проект.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ускоренная милитаризация Евросоюза и его фактическое сращивание с НАТО превратили организацию в геополитического врага России, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы неоднократно говорили, что курс армянского руководства не может не привести к изменениям в наших отношениях. Нынешний Евросоюз уже нельзя воспринимать исключительно как экономический проект. Ускоренная милитаризация и фактическое сращивание с НАТО превратили его из геоэкономического конкурента в геополитического врага", - сказала Захарова.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 17.00 мск.