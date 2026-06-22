В МИД объяснили, как будет организовано голосование для россиян за рубежом

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. МИД РФ прорабатывает возможность выездного и досрочного голосования в Госдуму в странах с большим числом проживающих россиян, на популярных туристических направлениях, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Для максимального охвата избирателей, особенно в странах с большим количеством проживающих соотечественников и на популярных туристических направлениях, прорабатываются возможности выездного и досрочного голосования, где это допускается местным законодательством", - сказала она.