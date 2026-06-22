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В МИД объяснили, как будет организовано голосование для россиян за рубежом - РИА Новости, 22.06.2026
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11:55 22.06.2026
В МИД объяснили, как будет организовано голосование для россиян за рубежом

Захарова: МИД прорабатывает возможность выездного голосования в Госдуму

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД РФ прорабатывает возможность выездного и досрочного голосования в Госдуму.
  • Голосование планируется организовать в странах с большим числом проживающих россиян и на популярных туристических направлениях, где это допускается местным законодательством.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. МИД РФ прорабатывает возможность выездного и досрочного голосования в Госдуму в странах с большим числом проживающих россиян, на популярных туристических направлениях, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Для максимального охвата избирателей, особенно в странах с большим количеством проживающих соотечественников и на популярных туристических направлениях, прорабатываются возможности выездного и досрочного голосования, где это допускается местным законодательством", - сказала она.
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