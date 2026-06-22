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Захарова рассказала об уничтожении российских памятников в Польше - РИА Новости, 22.06.2026
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08:33 22.06.2026 (обновлено: 08:35 22.06.2026)
Захарова рассказала об уничтожении российских памятников в Польше

Захарова: Прибалтика, Польша и Украина усиливают войну с российскими памятниками

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ряд государств, включая республики Прибалтики, Польшу и Украину, усилили кампанию по уничтожению российских и советских памятников.
  • МИД России готовит тематические доклады о действиях этих стран в отношении военно-мемориальных объектов.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ряд государств, в первую очередь республики Прибалтики, Польша и Украина, под предлогом СВО усилили кампанию по уничтожению у себя российских и советских памятников, рассказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что министерство в рамках борьбы с фальсификацией истории Второй мировой готовит тематические доклады. Они посвящены действиям отдельных стран применительно к военно-мемориальным объектам, в первую очередь - политике Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины.
"Используя проводимую Россией специальную военную операцию, (эти страны - ред.) резко увеличили масштабы многолетней практики по уничтожению на своей территории советского и российского мемориального наследия", - сказала Захарова.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
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