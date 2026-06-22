Захарова рассказала об уничтожении российских памятников в Польше

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ряд государств, в первую очередь республики Прибалтики, Польша и Украина, под предлогом СВО усилили кампанию по уничтожению у себя российских и советских памятников, рассказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.