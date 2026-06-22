Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ряд государств, включая республики Прибалтики, Польшу и Украину, усилили кампанию по уничтожению российских и советских памятников.
- МИД России готовит тематические доклады о действиях этих стран в отношении военно-мемориальных объектов.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ряд государств, в первую очередь республики Прибалтики, Польша и Украина, под предлогом СВО усилили кампанию по уничтожению у себя российских и советских памятников, рассказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
Захарова назвала число снесенных монументов в Польше и Эстонии
13 апреля, 14:13