Отель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана. Архивное фото

Отель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана

© REUTERS / Fabrice Coffrini Отель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана

МИД Ирана заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии, его слова приводит телеканал Press TV.

« "Хороший прогресс был достигнут в ходе четырехсторонних переговоров в Швейцарии", — сказал дипломат.

Багаи добавил, что технические группы продолжат работу для подготовки меморандума о взаимопонимании, детали обнародуют Катар и Пакистан.

Ранее пресс-пул вице-президента США Джей Ди Вэнса сообщил, что американская делегация рассчитывает вести переговоры всю ночь. По словам высокопоставленного дипломата, в ходе дискуссий в воскресенье стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе , перемирие в Ливане и все аспекты ядерной сделки.

В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начались технические переговоры Ирана и США при участии стран-посредников — Пакистана Катара . Позднее агентство Tasnim сообщило, что иранская делегация покинула место проведения переговоров после угроз со стороны американского президента Дональда Трампа . Press TV также передавал аналогичную информацию.

До этого начали появляться сообщения о завершении первого раунда технических консультаций, а вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс утверждал, что сторонам удалось достичь значительного прогресса уже в первые несколько часов.

Как рассказывал официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи, делегации собирались обсудить выполнение уже согласованных обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании — его стороны подписали дистанционно в минувший четверг.

Он предполагает немедленное прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив