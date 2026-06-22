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МИД Ирана заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии - РИА Новости, 22.06.2026
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04:13 22.06.2026 (обновлено: 04:14 22.06.2026)
МИД Ирана заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии

Представитель МИД Ирана Багаи заявил о прогрессе на переговорах с США

© REUTERS / Fabrice CoffriniОтель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана
Отель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Fabrice Coffrini
Отель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии, его слова приводит телеканал Press TV.
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"Хороший прогресс был достигнут в ходе четырехсторонних переговоров в Швейцарии", — сказал дипломат.
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Багаи добавил, что технические группы продолжат работу для подготовки меморандума о взаимопонимании, детали обнародуют Катар и Пакистан.
Ранее пресс-пул вице-президента США Джей Ди Вэнса сообщил, что американская делегация рассчитывает вести переговоры всю ночь. По словам высокопоставленного дипломата, в ходе дискуссий в воскресенье стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе, перемирие в Ливане и все аспекты ядерной сделки.
В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начались технические переговоры Ирана и США при участии стран-посредников — Пакистана и Катара. Позднее агентство Tasnim сообщило, что иранская делегация покинула место проведения переговоров после угроз со стороны американского президента Дональда Трампа. Press TV также передавал аналогичную информацию.
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До этого начали появляться сообщения о завершении первого раунда технических консультаций, а вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс утверждал, что сторонам удалось достичь значительного прогресса уже в первые несколько часов.
Как рассказывал официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи, делегации собирались обсудить выполнение уже согласованных обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании — его стороны подписали дистанционно в минувший четверг.
Он предполагает немедленное прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
Накануне военное командование исламской республики вновь объявило о перекрытии прохода. Из-за действий Израиля там обвинили США в нарушении первого пункта соглашения. Тегеран призвал Вашингтон срочно принять меры в отношении Тель-Авива, предупредив, что иначе заключение финальной сделки окажется под угрозой.
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