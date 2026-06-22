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Мерц может уйти в отставку вслед за Стармером, считает Дмитриев - РИА Новости, 22.06.2026
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12:38 22.06.2026
Мерц может уйти в отставку вслед за Стармером, считает Дмитриев

Дмитриев: Мерц может уйти в отставку вслед за Стармером

© AP Photo / Leon NealКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Leon Neal
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц может уйти в отставку вслед за Стармером, если не изменит свою политику.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц может уйти в отставку вслед за премьером Британии Киром Стармером, если не изменит свою политику, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее в понедельник Стармер заявил о намерении уйти в отставку.
"Мерц будет следующим, если он не изменит свою политику", - написал Дмитриев в соцсети X.
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