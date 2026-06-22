Мерц может уйти в отставку вслед за Стармером, считает Дмитриев

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц может уйти в отставку вслед за премьером Британии Киром Стармером, если не изменит свою политику, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.