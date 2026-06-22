В ЛНР с 2022 года пресекли деятельность более 100 террористов

Краткий пересказ от РИА ИИ Силовики ЛНР пресекли деятельность более 100 участников запрещенных неонацистских террористических организаций "Азов"*, "Айдар"* и "Донбасс"* с момента вхождения республики в состав России.

За 2025 год было выявлено 17 преступлений экстремистской и террористической направленности, а за прошедший период 2026 года — 10 преступлений.

ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Деятельность более 100 участников запрещенных в РФ неонацистских террористических организаций "Азов"*, "Айдар"* и "Донбасс"*, пресекли силовики ЛНР с момента вхождения Республики в состав РФ, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева.

"С момента вхождения ЛНР в правовое поле Российской Федерации правоохранительными органами республики пресечена деятельность более 100 участников неонацистских террористических сообществ и организаций "Азов"*, "Айдар"* и "Донбасс"*, - сообщила Усачева.

Усачева отметила, что за 2025 год было выявлено 17 преступлений экстремистской и террористической направленности, а за прошедший период 2026 года - 10 преступлений.

В ведомстве уточнили, что работа по профилактике противодействия деструктивному влиянию идеологии экстремизма и терроризма будет продолжена.