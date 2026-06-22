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В ЛНР с 2022 года пресекли деятельность более 100 террористов - РИА Новости, 22.06.2026
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17:43 22.06.2026
В ЛНР с 2022 года пресекли деятельность более 100 террористов

Усачева: в ЛНР с 2022 года пресекли деятельность более 100 террористов

© Shutterstock/FOTODOMСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM
Сотрудники ФСБ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силовики ЛНР пресекли деятельность более 100 участников запрещенных неонацистских террористических организаций "Азов"*, "Айдар"* и "Донбасс"* с момента вхождения республики в состав России.
  • За 2025 год было выявлено 17 преступлений экстремистской и террористической направленности, а за прошедший период 2026 года — 10 преступлений.
ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Деятельность более 100 участников запрещенных в РФ неонацистских террористических организаций "Азов"*, "Айдар"* и "Донбасс"*, пресекли силовики ЛНР с момента вхождения Республики в состав РФ, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева.
"С момента вхождения ЛНР в правовое поле Российской Федерации правоохранительными органами республики пресечена деятельность более 100 участников неонацистских террористических сообществ и организаций "Азов"*, "Айдар"* и "Донбасс"*, - сообщила Усачева.
Усачева отметила, что за 2025 год было выявлено 17 преступлений экстремистской и террористической направленности, а за прошедший период 2026 года - 10 преступлений.
В ведомстве уточнили, что работа по профилактике противодействия деструктивному влиянию идеологии экстремизма и терроризма будет продолжена.
* Запрещенные в России террористические организации.
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