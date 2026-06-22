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Авторы учебника в Литве назвали нацистов воинами и освободителями - РИА Новости, 22.06.2026
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03:32 22.06.2026 (обновлено: 06:36 22.06.2026)
Авторы учебника в Литве назвали нацистов воинами и освободителями

РИА Новости: авторы учебника в Литве назвали нацистов воинами и освободителями

© РИА НовостиУчебник по истории Литвы для школьников десятого класса, в котором прославляют нацистов
Учебник по истории Литвы для школьников десятого класса, в котором прославляют нацистов - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости
Учебник по истории Литвы для школьников десятого класса, в котором прославляют нацистов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В литовском школьном учебнике по истории немецко-фашистских захватчиков называют воинами и освободителями.
  • В учебнике искажается история Великой Отечественной войны: не признается победа советских солдат над нацистской Германией, а День Победы 9 мая называется днем «оккупации».
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Авторы литовского школьного учебника по истории называют немецко-фашистских захватчиков воинами и освободителями и рассказывают, как местные жители встречали их с цветами в 1941 году, выяснило РИА Новости, проанализировав пособие для 10-х классов.
"Вступивших в Литву немецких воинов литовцы встречали с цветами как освободителей", - говорится в издании.
Учебник искажает историю Великой отечественной войны, в пособии не признается победа советских солдат над нацисткой Германией, а День Победы 9 мая называется днем "оккупации".
Литовские власти известны героизацией пособников нацистов. Пропагандистская литература, искажающая исторические факты, одобрена министерством образования Литвы и активно распространяется в государственных школах.
РИА Новости ранее также выяснило, что в литовском учебнике по истории восхваляется террористическая деятельность сотрудничавших с нацистской Германией так называемых лесных братьев, направленная против СССР.
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