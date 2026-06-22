Авторы учебника в Литве назвали нацистов воинами и освободителями

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Авторы литовского школьного учебника по истории называют немецко-фашистских захватчиков воинами и освободителями и рассказывают, как местные жители встречали их с цветами в 1941 году, выяснило РИА Новости, проанализировав пособие для 10-х классов.