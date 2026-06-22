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Ремонт ЛЭП "Днепровская" завершили прошлой ночью, сообщил Лихачев - РИА Новости, 22.06.2026
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16:16 22.06.2026 (обновлено: 16:30 22.06.2026)
Ремонт ЛЭП "Днепровская" завершили прошлой ночью, сообщил Лихачев

Лихачев: ремонт ЛЭП "Днепровская" к ЗАЭС завершен прошлой ночью

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ремонт линии электропередачи «Днепровская» к Запорожской АЭС завершен прошлой ночью.
  • Ожидается подключение линии «Днепровская» к снабжению станции в ближайшие часы.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ремонт ЛЭП "Днепровская" к Запорожской АЭС завершен прошлой ночью, в ближайшие часы ее подключат к снабжению станции, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Удалось закончить работы на второй линии электроснабжения (прошлой ночью -ред.), на линии "Днепровской", и я надеюсь, что в ближайшие часы произойдет подключение еще одной постоянно действующей линии электропередачи для снабжения станции", - сказал Лихачев.
Линия "Днепровская" 750 киловольт была отключена с 24 марта. Лихачев ранее заявил, что 5 июня начал действовать режим тишины для ремонта ЛЭП "Днепровская", он должен продлиться до 23 июня.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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Запорожская АЭСЭнергодарАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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