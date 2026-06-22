Ремонт ЛЭП "Днепровская" завершили прошлой ночью, сообщил Лихачев

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ремонт ЛЭП "Днепровская" к Запорожской АЭС завершен прошлой ночью, в ближайшие часы ее подключат к снабжению станции, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Линия "Днепровская" 750 киловольт была отключена с 24 марта. Лихачев ранее заявил, что 5 июня начал действовать режим тишины для ремонта ЛЭП "Днепровская", он должен продлиться до 23 июня.