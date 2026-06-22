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Киеву не удастся расшатать коллектив ЗАЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 22.06.2026
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16:15 22.06.2026 (обновлено: 16:18 22.06.2026)
Киеву не удастся расшатать коллектив ЗАЭС, заявил Лихачев

Лихачев: Киеву не удастся расшатать коллектив ЗАЭС и население Энергодара

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что удары не смогут расшатать коллектив Запорожской АЭС и население Энергодара.
  • По его словам , коллектив станции проявляет мужество, волю и изобретательность при решении проблем.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Киевскому режиму своими ударами не удастся расшатать коллектив Запорожской АЭС и население Энергодара, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Цель, в общем, понятна. Расшатать атмосферу в городе, привести к деградации коллектива, но эта цель не достигнута и не будет достигнута. Коллектив проявляет просто искреннее такое мужество, проявляет волю, изобретательность при решении проблем", - сказал Лихачев.
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Алексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Энергодар
 
 
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