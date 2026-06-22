Киеву не удастся расшатать коллектив ЗАЭС, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что удары не смогут расшатать коллектив Запорожской АЭС и население Энергодара.
- По его словам , коллектив станции проявляет мужество, волю и изобретательность при решении проблем.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Киевскому режиму своими ударами не удастся расшатать коллектив Запорожской АЭС и население Энергодара, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Цель, в общем, понятна. Расшатать атмосферу в городе, привести к деградации коллектива, но эта цель не достигнута и не будет достигнута. Коллектив проявляет просто искреннее такое мужество, проявляет волю, изобретательность при решении проблем", - сказал Лихачев.
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