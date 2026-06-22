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Экс-мэр Манчестера заявил о намерении бороться за пост лидера лейбористов - РИА Новости, 22.06.2026
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13:10 22.06.2026 (обновлено: 13:20 22.06.2026)
Экс-мэр Манчестера заявил о намерении бороться за пост лидера лейбористов

Экс-мэр Манчестера Бернхэм заявил о намерении стать лидером лейбористов

© REUTERS / Temilade AdelajaЭнди Бернхэм
Энди Бернхэм - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Temilade Adelaja
Энди Бернхэм . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернхэм заявил о своем намерении бороться за пост лидера лейбористов после отставки Кира Стармера.
  • Бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг также заявил о намерении участвовать в выборах лидера лейбористов, но по популярности внутри партии он значительно отстает от Бернхэма.
ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Экс-мэр Манчестера Энди Бернхэм заявил о своем намерении бороться за пост лидера лейбористов после отставки премьер-министра Кира Стармера.
Стармер в понедельник объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии. Выборы преемника, по его словам, начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре. Стармер заявил, что останется на посту премьера до избрания нового лидера партии.
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"Кир усердно служил нашей стране, и я хочу поблагодарить его за лидерство и преданность делу в столь сложный период. Его решение знаменует начало переходного периода, и важно, чтобы этот процесс проходил организованно и ответственно. Я выдвину свою кандидатуру в рамках этого процесса", - заявил Бернхэм в соцсети X.
Около 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах в мае. Их число возросло после того, как в пятницу ключевой соперник Бернхэм прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста.
О намерении участвовать в выборах лидера лейбористов также заявил бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг, однако майский опрос компании YouGov показал, что Бернхэм значительно опережает его по популярности внутри партии.
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