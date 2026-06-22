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Минобороны рассекретило героическую летопись трех дивизий ополчения - РИА Новости, 22.06.2026
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00:14 22.06.2026
Минобороны рассекретило героическую летопись трех дивизий ополчения

Минобороны рассекретило героическую летопись трех дивизий ополчения 1941 года

© Фото : из архива НИТУ "МИСиС"Студенты Московского Института Стали и Московского Горного Института -- бойцы народного ополчения, 1941 год
Студенты Московского Института Стали и Московского Горного Института -- бойцы народного ополчения, 1941 год - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : из архива НИТУ "МИСиС"
Студенты Московского Института Стали и Московского Горного Института -- бойцы народного ополчения, 1941 год. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России обнародовало рассекреченные архивные материалы, посвященные 85-летию начала Великой Отечественной войны, о боевом пути трех дивизий народного ополчения: 77-й гвардейской, 84-й гвардейской и 160-й стрелковой.
  • 77-я гвардейская стрелковая дивизия (бывшая 21-я дивизия народного ополчения) была сформирована со 2 по 6 июля 1941 года и прошла через битвы за Москву, Сталинград, Курскую дугу и освобождение Европы.
  • 84-я гвардейская стрелковая дивизия (бывшая 4-я Куйбышевская дивизия) была сформирована в Куйбышевском районе Москвы и участвовала в оборонительных боях под Наро-Фоминском и Красной Пахрой, а 160-я стрелковая дивизия (бывшая 6-я Дзержинская дивизия) была сформирована в Дзержинском районе Москвы и участвовала в Ржевско-Вяземской, Смоленской и Люблин-Брестской операциях.
МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Минобороны России обнародовало рассекреченные архивные Героические летописи трёх дивизий народного ополчения 1941 года, находившихся в фондах Центрального архива МО РФ.
Ранее сообщалось, что архивные записи посвящаются 85-летию начала Великой Отечественной войны.
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Минобороны России опубликовало статьи, в которых представлена героическая летопись боевого пути трёх дивизий народного ополчения – 77-й гвардейской, 84-й гвардейской и 160-й стрелковой – "от формирования до участия в решающих сражениях Великой Отечественной войны".
В военном ведомстве добавили, что эти соединения, созданные из рабочих и служащих Москвы, "прошли через огонь битвы за Москву, Сталинград, Курскую дугу и освобождение Европы".
"Семьдесят седьмая гвардейская стрелковая дивизия (бывшая 21-я дивизия народного ополчения) сформирована со 2 по 6 июля 1941 года из рабочих и служащих предприятий Киевского района Москвы. Боевой путь начался с марша на Можайскую линию обороны, затем – Ржевско-Вяземский рубеж", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что в составе гвардии она участвовала в Курской битве, освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Висло-Одерской и Берлинской операциях, а также имеет почётное наименование "Черниговская", награждена орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени.
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В архивных документах упоминается 84-я гвардейская стрелковая дивизия (бывшая 4-я Куйбышевская дивизия).
"Сформирована в Куйбышевском районе Москвы из сотрудников Наркомвнешторга, Наркомфина, Госплана, Центросоюза, редакции газеты "Московский большевик" и рабочих фабрики "Красная швея", - говорится в сообщении.
В Минобороны России добавили, что 12 июля 1941 года, через шесть дней после формирования, дивизия выбыла для строительства оборонительных сооружений в Смоленской области. Боевое крещение приняла в сентябре у озера Селигер, где столкнулась с диверсантами полка "Бранденбург 800".
Кроме этого, в октябре 1941 года участвовала в тяжёлых оборонительных боях под Наро-Фоминском и Красной Пахрой, попала в окружение, но сохранила боевое знамя. А в апреле 1943 года преобразована в 84-ю гвардейскую стрелковую дивизию.
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"Воевала на Орловском, Белорусском, Вильнюсском направлениях. Имеет почётное наименование "Карачаевская", награждена орденами Красного Знамени и Суворова II степени", - следует из сообщения.
В архивных документах упоминается и 160-я стрелковая дивизия (бывшая 6-я Дзержинская дивизия).
"Сформирована 3–6 июля 1941 года в Дзержинском районе Москвы. Штаб размещался в МИИТе. В её состав вошли работники НКВД, НКИД, заводов "Борец", "Станколит" и других предприятий", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что 19 сентября 1941 года зачислена в регулярную армию как 160-я стрелковая дивизия, а уже в январе 1942 года освобождала Наро-Фоминск.
Помимо этого, в августе 1942 года прорвала сильно укреплённую оборону противника, нанеся ему большие потери. А также участвовала в Ржевско-Вяземской, Смоленской и Люблин-Брестской операциях и имеет почётное наименование "Брестская", награждена орденом Красного Знамени.
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