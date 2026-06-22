© Фото : из архива НИТУ "МИСиС" Студенты Московского Института Стали и Московского Горного Института -- бойцы народного ополчения, 1941 год

Краткий пересказ от РИА ИИ Минобороны России обнародовало рассекреченные архивные материалы, посвященные 85-летию начала Великой Отечественной войны, о боевом пути трех дивизий народного ополчения: 77-й гвардейской, 84-й гвардейской и 160-й стрелковой.

77-я гвардейская стрелковая дивизия (бывшая 21-я дивизия народного ополчения) была сформирована со 2 по 6 июля 1941 года и прошла через битвы за Москву, Сталинград, Курскую дугу и освобождение Европы.

84-я гвардейская стрелковая дивизия (бывшая 4-я Куйбышевская дивизия) была сформирована в Куйбышевском районе Москвы и участвовала в оборонительных боях под Наро-Фоминском и Красной Пахрой, а 160-я стрелковая дивизия (бывшая 6-я Дзержинская дивизия) была сформирована в Дзержинском районе Москвы и участвовала в Ржевско-Вяземской, Смоленской и Люблин-Брестской операциях.

МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Минобороны России обнародовало рассекреченные архивные Героические летописи трёх дивизий народного ополчения 1941 года, находившихся в фондах Центрального архива МО РФ.

Ранее сообщалось, что архивные записи посвящаются 85-летию начала Великой Отечественной войны.

Минобороны России опубликовало статьи, в которых представлена героическая летопись боевого пути трёх дивизий народного ополчения – 77-й гвардейской, 84-й гвардейской и 160-й стрелковой – "от формирования до участия в решающих сражениях Великой Отечественной войны".

В военном ведомстве добавили, что эти соединения, созданные из рабочих и служащих Москвы , "прошли через огонь битвы за Москву, Сталинград , Курскую дугу и освобождение Европы".

"Семьдесят седьмая гвардейская стрелковая дивизия (бывшая 21-я дивизия народного ополчения) сформирована со 2 по 6 июля 1941 года из рабочих и служащих предприятий Киевского района Москвы. Боевой путь начался с марша на Можайскую линию обороны, затем – Ржевско-Вяземский рубеж", - говорится в сообщении.

Белоруссии, В Минобороны отметили, что в составе гвардии она участвовала в Курской битве, освобождении Украины Польши , Висло-Одерской и Берлинской операциях, а также имеет почётное наименование "Черниговская", награждена орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени.

В архивных документах упоминается 84-я гвардейская стрелковая дивизия (бывшая 4-я Куйбышевская дивизия).

"Сформирована в Куйбышевском районе Москвы из сотрудников Наркомвнешторга, Наркомфина, Госплана, Центросоюза, редакции газеты "Московский большевик" и рабочих фабрики "Красная швея", - говорится в сообщении.

В Минобороны России добавили, что 12 июля 1941 года, через шесть дней после формирования, дивизия выбыла для строительства оборонительных сооружений в Смоленской области . Боевое крещение приняла в сентябре у озера Селигер, где столкнулась с диверсантами полка "Бранденбург 800".

Кроме этого, в октябре 1941 года участвовала в тяжёлых оборонительных боях под Наро-Фоминском и Красной Пахрой, попала в окружение, но сохранила боевое знамя. А в апреле 1943 года преобразована в 84-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

"Воевала на Орловском, Белорусском, Вильнюсском направлениях. Имеет почётное наименование "Карачаевская", награждена орденами Красного Знамени и Суворова II степени", - следует из сообщения.

В архивных документах упоминается и 160-я стрелковая дивизия (бывшая 6-я Дзержинская дивизия).

"Сформирована 3–6 июля 1941 года в Дзержинском районе Москвы. Штаб размещался в МИИТе. В её состав вошли работники НКВД, НКИД, заводов "Борец", "Станколит" и других предприятий", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что 19 сентября 1941 года зачислена в регулярную армию как 160-я стрелковая дивизия, а уже в январе 1942 года освобождала Наро-Фоминск