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В результате нападения дебошира на лагерь в Туве пострадали 14 детей - РИА Новости, 22.06.2026
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05:31 22.06.2026
В результате нападения дебошира на лагерь в Туве пострадали 14 детей

В результате нападения дебошира на лагерь "Орленок" в Туве пострадали 14 детей

© Фото : соцсетиСломанная мебель в детском лагере "Орленок" в Туве
Сломанная мебель в детском лагере Орленок в Туве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : соцсети
Сломанная мебель в детском лагере "Орленок" в Туве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на воскресенье пьяный мужчина проник на территорию детского лагеря «Орленок» в Туве.
  • Дебошир нанес телесные повреждения четырнадцати несовершеннолетним и сломал мебель.
  • Мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
КРАСНОЯРСК, 22 июн – РИА Новости. Четырнадцать несовершеннолетних пострадали во время нападения дебошира на лагерь в ночь на воскресенье в Туве, сообщили РИА Новости в СУСК республики.
Как сообщили в воскресенье в республиканском главке МВД, ночью 21 июня в отдел полиции поступила информация о том, что на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай проник пьяный мужчина, нанес телесные повреждения детям и сломал мебель. Следственные органы СК РФ по Туве возбудили уголовное дело по статье "хулиганство".
"Используя в качестве орудия палку, фигурант беспорядочно наносил удары несовершеннолетним, чем причинил им физический вред. От умышленных действий подозреваемого пострадало 14 детей, в отношении которых для установления тяжести вреда здоровью назначены судебно-медицинские экспертизы", - говорится в сообщении.
В настоящее время мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
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