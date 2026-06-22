В результате нападения дебошира на лагерь в Туве пострадали 14 детей

Краткий пересказ от РИА ИИ В ночь на воскресенье пьяный мужчина проник на территорию детского лагеря «Орленок» в Туве.

Дебошир нанес телесные повреждения четырнадцати несовершеннолетним и сломал мебель.

Мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

КРАСНОЯРСК, 22 июн – РИА Новости. Четырнадцать несовершеннолетних пострадали во время нападения дебошира на лагерь в ночь на воскресенье в Туве, сообщили РИА Новости в СУСК республики.

Как сообщили в воскресенье в республиканском главке МВД, ночью 21 июня в отдел полиции поступила информация о том, что на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай проник пьяный мужчина, нанес телесные повреждения детям и сломал мебель. Следственные органы СК РФ по Туве возбудили уголовное дело по статье "хулиганство".

"Используя в качестве орудия палку, фигурант беспорядочно наносил удары несовершеннолетним, чем причинил им физический вред. От умышленных действий подозреваемого пострадало 14 детей, в отношении которых для установления тяжести вреда здоровью назначены судебно-медицинские экспертизы", - говорится в сообщении.