В Туве задержали дебошира, напавшего на детский лагерь

Краткий пересказ от РИА ИИ В ночь на воскресенье пьяный мужчина проник на территорию детского лагеря «Орленок» в Туве и нанес телесные повреждения детям.

Дебошир задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Дебошир, в ночь на воскресенье напавший на детей в лагере в Туве, задержан, сообщает СУСК РФ по республике.

Как сообщили в воскресенье в республиканском главке МВД, ночью 21 июня в отдел полиции поступила информация о том, что на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай проник пьяный мужчина, нанес телесные повреждения детям и сломал мебель. Следственные органы СК РФ по Туве возбудили уголовное дело по статье "хулиганство".

"В настоящее время мужчина задержан, для установления мотивов совершенного преступления с его участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия", - говорится в сообщении.