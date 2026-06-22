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В Туве задержали дебошира, напавшего на детский лагерь - РИА Новости, 22.06.2026
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05:08 22.06.2026
В Туве задержали дебошира, напавшего на детский лагерь

В Туве задержали дебошира, напавшего на детский лагерь "Орленок"

© Фото : соцсетиСломанная мебель в детском лагере "Орленок" в Туве
Сломанная мебель в детском лагере Орленок в Туве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : соцсети
Сломанная мебель в детском лагере "Орленок" в Туве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на воскресенье пьяный мужчина проник на территорию детского лагеря «Орленок» в Туве и нанес телесные повреждения детям.
  • Дебошир задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Дебошир, в ночь на воскресенье напавший на детей в лагере в Туве, задержан, сообщает СУСК РФ по республике.
Как сообщили в воскресенье в республиканском главке МВД, ночью 21 июня в отдел полиции поступила информация о том, что на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай проник пьяный мужчина, нанес телесные повреждения детям и сломал мебель. Следственные органы СК РФ по Туве возбудили уголовное дело по статье "хулиганство".
"В настоящее время мужчина задержан, для установления мотивов совершенного преступления с его участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия", - говорится в сообщении.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, материалы дела направят в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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