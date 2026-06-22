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Дети не пострадали во время торнадо в Свердловской области - РИА Новости, 22.06.2026
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22:49 22.06.2026 (обновлено: 22:52 22.06.2026)
Дети не пострадали во время торнадо в Свердловской области

Дети не пострадали во время торнадо в Свердловской области в Кушве

© Фото : соцсетиПоследствия прохождения смерча в Свердловской области
Последствия прохождения смерча в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : соцсети
Последствия прохождения смерча в Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кушве Свердловской области произошел смерч, повреждены крыши домов, деревья и опоры линий электропередачи.
  • Пострадали шесть человек, все взрослые: четверо госпитализированы, двое проходят лечение амбулаторно.
  • На территории Кушвы введен режим ЧС, повреждено более 60 крыш зданий и семь автомобилей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Детей среди шести пострадавших в результате смерча в Кушве Свердловской области нет, четверо взрослых госпитализированы, еще двое проходят лечение амбулаторно, сообщил департамент информационной политики региона.
В понедельник в местных СМИ сообщили о "появлении торнадо" в Кушве. Судя по опубликованным кадрам, торнадо обрушился на город, повредив крыши домов, ломая деревья и опоры линий электропередачи. Сейчас экстренные службы ликвидируют последствия стихии. Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил в муниципалитет специалистов для оценки масштабов ущерба.
"По оперативным данным минздрава региона, пострадали шесть человек, все взрослые. Четыре человека госпитализируются силами медиков Центральной городской больницы Кушвы, еще двое проходят лечение амбулаторно", – говорится в сообщении ведомства с уточнением, что на место ЧП направлена бригада территориального центра медицины катастроф.
На территории Кушвы ввели режим ЧС. По последним данным ГУ МЧС региона, в Кушве было повреждено более 60 крыш зданий и семь автомобилей.
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ПроисшествияКушваСвердловская областьДенис ПаслерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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