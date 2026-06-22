Дети не пострадали во время торнадо в Свердловской области

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кушве Свердловской области произошел смерч, повреждены крыши домов, деревья и опоры линий электропередачи.

Пострадали шесть человек, все взрослые: четверо госпитализированы, двое проходят лечение амбулаторно.

На территории Кушвы введен режим ЧС, повреждено более 60 крыш зданий и семь автомобилей.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Детей среди шести пострадавших в результате смерча в Кушве Свердловской области нет, четверо взрослых госпитализированы, еще двое проходят лечение амбулаторно, сообщил департамент информационной политики региона.

В понедельник в местных СМИ сообщили о "появлении торнадо" в Кушве. Судя по опубликованным кадрам, торнадо обрушился на город, повредив крыши домов, ломая деревья и опоры линий электропередачи. Сейчас экстренные службы ликвидируют последствия стихии. Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил в муниципалитет специалистов для оценки масштабов ущерба.

"По оперативным данным минздрава региона, пострадали шесть человек, все взрослые. Четыре человека госпитализируются силами медиков Центральной городской больницы Кушвы, еще двое проходят лечение амбулаторно", – говорится в сообщении ведомства с уточнением, что на место ЧП направлена бригада территориального центра медицины катастроф.