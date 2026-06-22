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В Кушве ввели режим ЧС - РИА Новости, 22.06.2026
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22:34 22.06.2026 (обновлено: 22:52 22.06.2026)
В Кушве ввели режим ЧС

В Кушве ввели режим ЧС после шквалистого ветра

© Фото : соцсетиПоследствия непогоды в Свердловской области
Последствия непогоды в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : соцсети
Последствия непогоды в Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Кушвинского муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации после шквалистого ветра.
  • Предварительно повреждены крыши 89 частных домов, детского сада и школы, идет ликвидация последствий, газоснабжение временно отключено.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Кушвинского муниципального округа после шквалистого ветра, сообщает департамент информационной политики свердловского региона.
"На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации" - говорится в сообщении.
Отмечается, что, предварительно, повреждены крыши 89 частных домов, детского сада и школы. Идет ликвидация последствий шквалистого ветра, водоснабжение восстановлено, но могут наблюдаться перебои, газоснабжение временно отключено.
В понедельник в местных СМИ сообщили о появлении торнадо в городе Кушва Свердловской области, позднее ученые уточнили РИА Новости, что это был смерч. Судя по опубликованным видео, смерч обрушился на город, повредив кровлю домов, ломая деревья и опоры линий электропередачи. По сообщению пресс-службы МЧС свердловского региона, экстренные службы ликвидируют последствия стихии, шесть человек обратились за медицинской помощью, четверо из них госпитализированы.
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ПроисшествияКушваСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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