В Кушве ввели режим ЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Кушвинского муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации после шквалистого ветра.
- Предварительно повреждены крыши 89 частных домов, детского сада и школы, идет ликвидация последствий, газоснабжение временно отключено.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Кушвинского муниципального округа после шквалистого ветра, сообщает департамент информационной политики свердловского региона.
"На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации" - говорится в сообщении.
Отмечается, что, предварительно, повреждены крыши 89 частных домов, детского сада и школы. Идет ликвидация последствий шквалистого ветра, водоснабжение восстановлено, но могут наблюдаться перебои, газоснабжение временно отключено.
В понедельник в местных СМИ сообщили о появлении торнадо в городе Кушва Свердловской области, позднее ученые уточнили РИА Новости, что это был смерч. Судя по опубликованным видео, смерч обрушился на город, повредив кровлю домов, ломая деревья и опоры линий электропередачи. По сообщению пресс-службы МЧС свердловского региона, экстренные службы ликвидируют последствия стихии, шесть человек обратились за медицинской помощью, четверо из них госпитализированы.