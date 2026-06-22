В Кушве ввели режим повышенной готовности из-за последствий урагана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Кушве Свердловской области в связи с последствиями прошедшего там урагана, началось устранение его последствий, сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.

Он отметил, что все экстренные службы переведены в усиленный режим работы, а спасатели, пожарные, коммунальные и дорожные службы работают на улицах, проводят расчистку дорог, убирают поваленные деревья и обломки, восстанавливают электроснабжение.