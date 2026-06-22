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В Кушве ввели режим повышенной готовности из-за последствий урагана - РИА Новости, 22.06.2026
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20:52 22.06.2026 (обновлено: 20:58 22.06.2026)
В Кушве ввели режим повышенной готовности из-за последствий урагана

В свердловской Кушве ввели режим повышенной готовности из-за последствий урагана

© Фото : соцсетиПоследствия прохождения смерча в Свердловской области
Последствия прохождения смерча в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : соцсети
Последствия прохождения смерча в Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кушве Свердловской области введен режим повышенной готовности из-за последствий урагана.
  • Экстренные, спасательные, пожарные, коммунальные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы и устраняют последствия стихии.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Кушве Свердловской области в связи с последствиями прошедшего там урагана, началось устранение его последствий, сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.
Судя по видео из местных СМИ, торнадо обрушился на Кушву, повредив кровлю домов, ломая деревья и опоры линий электропередачи.
"Провели комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В связи с последствиями прошедшего урагана введен режим повышенной готовности",- написал глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что все экстренные службы переведены в усиленный режим работы, а спасатели, пожарные, коммунальные и дорожные службы работают на улицах, проводят расчистку дорог, убирают поваленные деревья и обломки, восстанавливают электроснабжение.
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