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Украинские переселенцы в Крыму почтили память погибших в годы ВОВ - РИА Новости, 22.06.2026
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18:03 22.06.2026
Украинские переселенцы в Крыму почтили память погибших в годы ВОВ

Переселенцы с Украины почтили в Крыму память погибших в годы войны

© Фото : Другая Украина Центр Поддержки Украинцев-Крым/ВКонтактеУкраинские переселенцы в Крыму на церемония возложения цветов к памятнику народному ополчению в Симферополе
Украинские переселенцы в Крыму на церемония возложения цветов к памятнику народному ополчению в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Другая Украина Центр Поддержки Украинцев-Крым/ВКонтакте
Украинские переселенцы в Крыму на церемония возложения цветов к памятнику народному ополчению в Симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Украинские переселенцы в Крыму почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятнику народному ополчению, сообщил РИА Новости руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.
Акция приурочена ко Дню памяти и скорби.
"Переселенцы сегодня собрались вместе, чтобы почтить память защитников Отечества. Историческая правда о Великой Отечественной войне должна оставаться неприкосновенной, несмотря на политические изменения и разные интерпретации прошлого", - сказал Бондаренко.
По его словам, важно помнить и чтить дату начала войны 22 июня, чтобы сохранить уроки истории и уважение к подвигу тех, кто сражался за мир и свободу.
Переселенцы возложили цветы к памятнику народного ополчения всех времен в Симферополе.
В России 22 июня ежегодно отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
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