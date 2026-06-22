Украинские переселенцы в Крыму почтили память погибших в годы ВОВ

Украинские переселенцы в Крыму на церемония возложения цветов к памятнику народному ополчению в Симферополе

Украинские переселенцы в Крыму на церемония возложения цветов к памятнику народному ополчению в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Украинские переселенцы в Крыму почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятнику народному ополчению, сообщил РИА Новости руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.

Акция приурочена ко Дню памяти и скорби.

"Переселенцы сегодня собрались вместе, чтобы почтить память защитников Отечества. Историческая правда о Великой Отечественной войне должна оставаться неприкосновенной, несмотря на политические изменения и разные интерпретации прошлого", - сказал Бондаренко.

По его словам, важно помнить и чтить дату начала войны 22 июня, чтобы сохранить уроки истории и уважение к подвигу тех, кто сражался за мир и свободу.

Переселенцы возложили цветы к памятнику народного ополчения всех времен в Симферополе.