Украинские переселенцы в Крыму почтили память погибших в годы ВОВ

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Украинские переселенцы в Крыму почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятнику народному ополчению, сообщил РИА Новости руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.
Акция приурочена ко Дню памяти и скорби.
"Переселенцы сегодня собрались вместе, чтобы почтить память защитников Отечества. Историческая правда о Великой Отечественной войне должна оставаться неприкосновенной, несмотря на политические изменения и разные интерпретации прошлого", - сказал Бондаренко.
По его словам, важно помнить и чтить дату начала войны 22 июня, чтобы сохранить уроки истории и уважение к подвигу тех, кто сражался за мир и свободу.
Переселенцы возложили цветы к памятнику народного ополчения всех времен в Симферополе.
В России 22 июня ежегодно отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.