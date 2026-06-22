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Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до трех - РИА Новости, 22.06.2026
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13:30 22.06.2026
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до трех

Число погибших в ДТП с автобусом в Крыму возросло до 3, пострадали 11 человек

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДТП с пассажирским микроавтобусом в Крыму погибли три человека, среди которых несовершеннолетний.
  • Одиннадцать человек получили травмы различной степени тяжести, из них четверо получили помощь амбулаторно, семеро госпитализированы, состояние одного из госпитализированных оценивается как тяжелое.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Число погибших в ДТП с пассажирским микроавтобусом в Крыму 21 июня возросло до трех, пострадало 11 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Иномарка столкнулась с пассажирским микроавтобусом в Первомайском районе Крыма, погибли два пассажира, один из которых несовершеннолетний, количество пострадавших уточнялось, сообщила 21 июня прокуратура региона. Причиной ДТП стал выезд BMW на "встречку".
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"В результате ДТП погибли три человека, еще 11 получили травмы различной степени тяжести", - сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно, семеро госпитализированы.
"Состояние одного из госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое", - уточнили в пресс-службе.
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ПроисшествияРеспублика КрымПервомайский районBMW AGBMW 1
 
 
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