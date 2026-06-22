Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до трех

Краткий пересказ от РИА ИИ В ДТП с пассажирским микроавтобусом в Крыму погибли три человека, среди которых несовершеннолетний.

Одиннадцать человек получили травмы различной степени тяжести, из них четверо получили помощь амбулаторно, семеро госпитализированы, состояние одного из госпитализированных оценивается как тяжелое.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Число погибших в ДТП с пассажирским микроавтобусом в Крыму 21 июня возросло до трех, пострадало 11 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Иномарка столкнулась с пассажирским микроавтобусом в Первомайском районе Крыма , погибли два пассажира, один из которых несовершеннолетний, количество пострадавших уточнялось, сообщила 21 июня прокуратура региона. Причиной ДТП стал выезд BM W на "встречку".

"В результате ДТП погибли три человека, еще 11 получили травмы различной степени тяжести", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно, семеро госпитализированы.