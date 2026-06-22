Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до трех

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДТП с пассажирским микроавтобусом в Крыму погибли три человека, среди которых несовершеннолетний.
- Одиннадцать человек получили травмы различной степени тяжести, из них четверо получили помощь амбулаторно, семеро госпитализированы, состояние одного из госпитализированных оценивается как тяжелое.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Число погибших в ДТП с пассажирским микроавтобусом в Крыму 21 июня возросло до трех, пострадало 11 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Иномарка столкнулась с пассажирским микроавтобусом в Первомайском районе Крыма, погибли два пассажира, один из которых несовершеннолетний, количество пострадавших уточнялось, сообщила 21 июня прокуратура региона. Причиной ДТП стал выезд BMW на "встречку".
В ДТП с микроавтобусом в Крыму погиб несовершеннолетний
21 июня, 23:41
"В результате ДТП погибли три человека, еще 11 получили травмы различной степени тяжести", - сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно, семеро госпитализированы.
"Состояние одного из госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое", - уточнили в пресс-службе.