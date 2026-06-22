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Минпросвещения принимает меры для безопасности детей в Крыму - РИА Новости, 22.06.2026
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13:09 22.06.2026
Минпросвещения принимает меры для безопасности детей в Крыму

Минпросвещения принимает меры для безопасности детей, отдыхающих в Крыму

© РИА Новости / Юрий Лашов | Перейти в медиабанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Юрий Лашов
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Международный детский центр "Артек" в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения России принимает меры для обеспечения безопасности и комфорта детей в связи с приостановкой отдыха в Крыму.
  • В Крыму с 22 июня до 1 сентября приостановлены бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минпросвещения России принимает необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта детей в связи с временной приостановкой отдыха в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в республике с 22 июня до 1 сентября.
"Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей в период их возвращения", - говорится в сообщении.
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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