Минпросвещения принимает меры для безопасности детей в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпросвещения России принимает меры для обеспечения безопасности и комфорта детей в связи с приостановкой отдыха в Крыму.
- В Крыму с 22 июня до 1 сентября приостановлены бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минпросвещения России принимает необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта детей в связи с временной приостановкой отдыха в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в республике с 22 июня до 1 сентября.
"Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей в период их возвращения", - говорится в сообщении.