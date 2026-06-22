Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности об авиакомпании, чей вертолет пропал в Приморье - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:32 22.06.2026
Появились новые подробности об авиакомпании, чей вертолет пропал в Приморье

Росавиация сняла ограничения с АК, чей вертолет пропал в Приморье, неделю назад

CC BY-SA 2.0 / allen watkin from London / Вертолет Robinson R44
Вертолет Robinson R44 - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
CC BY-SA 2.0 / allen watkin from London /
Вертолет Robinson R44. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росавиация сняла ограничения с сертификата эксплуатанта авиакомпании «Гранат».
  • Ранее у авиакомпании «Гранат» было ограничено действие сертификата эксплуатанта из-за выявленных Ространснадзором нарушений воздушного законодательства.
  • 21 июня в Тернейском районе Приморья пропала связь с вертолетом R-44 авиакомпании «Гранат», выполнявшим лесоавиационные работы.
ВЛАДИВОСТОК, 22 июн - РИА Новости. Росавиация на прошлой неделе сняла ограничения с сертификата эксплуатанта авиакомпании "Гранат", чей вертолет пропал в Приморье 21 июня.
В Тернейском районе Приморья 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель. Начались поиски, в понедельник утром их возобновили. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. По информации Росавиации, вертолет принадлежит компании "Гранат".
Вертолет Robinson R-44 - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Вертолетом Robinson, пропавшим в Приморье, управляла женщина
21 июня, 17:33
Росавиация в марте сообщала, что действие сертификата эксплуатанта "Гранат" было ограничено по итогам обязательного профилактического визита Ространснадзора на производственную базу компании. Проверяющие тогда выявили нарушения воздушного законодательства России.
По информации Росавиации от 18 июня, руководитель ведомства Дмитрий Ядров подписал приказ о снятии ограничений с сертификата эксплуатанта авиакомпании "Гранат". Проведенная экспертиза заявки от перевозчика и представленная от него необходимая документация подтвердили соответствие требованиям федеральных авиационных правил, отмечали в Росавиации.
Вертолет Robinson R44 - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Появились новые подробности о пропавшем в Приморье вертолете Robinson
Вчера, 08:07
 
ПроисшествияТернейский районРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала