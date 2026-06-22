Появились новые подробности об авиакомпании, чей вертолет пропал в Приморье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росавиация сняла ограничения с сертификата эксплуатанта авиакомпании «Гранат».
- Ранее у авиакомпании «Гранат» было ограничено действие сертификата эксплуатанта из-за выявленных Ространснадзором нарушений воздушного законодательства.
- 21 июня в Тернейском районе Приморья пропала связь с вертолетом R-44 авиакомпании «Гранат», выполнявшим лесоавиационные работы.
ВЛАДИВОСТОК, 22 июн - РИА Новости. Росавиация на прошлой неделе сняла ограничения с сертификата эксплуатанта авиакомпании "Гранат", чей вертолет пропал в Приморье 21 июня.
В Тернейском районе Приморья 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель. Начались поиски, в понедельник утром их возобновили. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. По информации Росавиации, вертолет принадлежит компании "Гранат".
Росавиация в марте сообщала, что действие сертификата эксплуатанта "Гранат" было ограничено по итогам обязательного профилактического визита Ространснадзора на производственную базу компании. Проверяющие тогда выявили нарушения воздушного законодательства России.
По информации Росавиации от 18 июня, руководитель ведомства Дмитрий Ядров подписал приказ о снятии ограничений с сертификата эксплуатанта авиакомпании "Гранат". Проведенная экспертиза заявки от перевозчика и представленная от него необходимая документация подтвердили соответствие требованиям федеральных авиационных правил, отмечали в Росавиации.