Появились новые подробности об авиакомпании, чей вертолет пропал в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 22 июн - РИА Новости. Росавиация на прошлой неделе сняла ограничения с сертификата эксплуатанта авиакомпании "Гранат", чей вертолет пропал в Приморье 21 июня.

По информации Росавиации от 18 июня, руководитель ведомства Дмитрий Ядров подписал приказ о снятии ограничений с сертификата эксплуатанта авиакомпании "Гранат". Проведенная экспертиза заявки от перевозчика и представленная от него необходимая документация подтвердили соответствие требованиям федеральных авиационных правил, отмечали в Росавиации.