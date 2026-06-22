Переговорщики США и Ирана договорились создать комитет по посредничеству

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Катар и Пакистан сообщили о договоренности сторон переговоров в Швейцарии о создании комитета, ответственного за надзор за посредническими усилиями.
- Комитет высокого уровня будет осуществлять политический надзор за процессом посредничества.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Катар и Пакистан в совместном заявлении сообщили, что стороны переговоров между США и Ираном в Швейцарии, где они выступали посредниками, договорились о создании комитета, ответственного за надзор за посредническими усилиями.
Кроме того, согласно заявлению, стороны переговоров создали линию связи для того, чтобы избежать инцидентов и недопонимания для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив.