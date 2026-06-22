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Переговорщики США и Ирана договорились создать комитет по посредничеству - РИА Новости, 22.06.2026
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04:37 22.06.2026 (обновлено: 05:12 22.06.2026)
Переговорщики США и Ирана договорились создать комитет по посредничеству

Стороны переговоров США и Ирана договорились создать комитет по посредничеству

© REUTERS / URS FLUEELERЗал заседаний, где проходят переговоры делегаций США и Ирана
Зал заседаний, где проходят переговоры делегаций США и Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / URS FLUEELER
Зал заседаний, где проходят переговоры делегаций США и Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Катар и Пакистан сообщили о договоренности сторон переговоров в Швейцарии о создании комитета, ответственного за надзор за посредническими усилиями.
  • Комитет высокого уровня будет осуществлять политический надзор за процессом посредничества.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Катар и Пакистан в совместном заявлении сообщили, что стороны переговоров между США и Ираном в Швейцарии, где они выступали посредниками, договорились о создании комитета, ответственного за надзор за посредническими усилиями.
"В соответствии с меморандумом о взаимопонимании стороны договорились о создании Комитета высокого уровня, который будет осуществлять политический надзор за процессом посредничества", - говорится в совместном заявлении Катара и Пакистана, опубликованном катарским МИД.
Кроме того, согласно заявлению, стороны переговоров создали линию связи для того, чтобы избежать инцидентов и недопонимания для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив.
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