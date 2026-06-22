В нескольких районах Киева пропал свет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепровском, Голосеевском и Дарницком районах Киева пропало электричество.
- Из-за отсутствия энергии остановились некоторые маршруты троллейбусов и фуникулер.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Электричество пропало в Днепровском, Голосеевском и Дарницком районах Киева, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные сообщества.
"В части Киева пропал свет - в Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Также остановились некоторые маршруты троллейбусов и фуникулер. Причины не уточняются.
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