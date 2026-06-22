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"Трактор" обменял в "Сибирь" экс-игрока "Торонто" - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Хоккей
 
11:30 22.06.2026 (обновлено: 12:19 22.06.2026)
"Трактор" обменял в "Сибирь" экс-игрока "Торонто"

"Трактор" обменял в "Сибирь" экс-игрока клуба НХЛ "Торонто" Коршкова

© РИА Новости / Ярослав Неелов | Перейти в медиабанкЕгор Коршков
Егор Коршков - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Ярослав Неелов
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Егор Коршков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Егор Коршков перешел в новосибирскую «Сибирь» из челябинского «Трактора» в результате обмена.
  • «Трактор» получил в обмен на Коршкова 20-летнего нападающего Егора Головнева, который провел сезон в МХЛ за «Сибирских снайперов».
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Нападающий Егор Коршков перешел в новосибирскую "Сибирь" из челябинского "Трактора" в результате обмена, сообщается в Telegram-каналах клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт хоккеиста рассчитан на два сезона. В обмен на Коршкова "Трактор" получил 20-летнего нападающего Егора Головнева, который провел минувший сезон в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в составе "Сибирских снайперов", набрав 52 очка (21 гол + 31 передача) в 63 матчах.
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Коршкову 29 лет. Он присоединился к "Трактору" в июне 2025 года и провел за клуб 73 матча с учетом плей-офф, набрав 37 (16+21) очков. Ранее форвард выступал за казанский "Ак Барс", хабаровский "Амур" и ярославский "Локомотив". Также россиянин играл за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мейпл Лифс" и фарм-клуб "Торонто Марлис" в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В 2016 году Коршков был выбран "Торонто" на драфте НХЛ под 31-м номером.
В минувшем сезоне "Трактор" вылетел в первом раунде плей-офф, уступив будущему финалисту "Ак Барсу" со счетом 1-4 в серии. В апреле генеральный менеджер челябинцев Алексей Волков заявил, что у него вызвала вопросы игра Коршкова в плей-офф, где он не набрал очков.
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