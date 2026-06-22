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В Госдуме прокомментировали отставку Стармера - РИА Новости, 22.06.2026
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15:29 22.06.2026
В Госдуме прокомментировали отставку Стармера

Хамитов: конвейер премьеров Британии говорит о неспособности решать проблемы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии.
  • Выборы преемника Стармера начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
  • Депутат Госдумы Амир Хамитов заявил, что частая смена британских премьер-министров говорит о неспособности власти сосредоточиться на реальных проблемах страны.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Конвейер смены британских премьер-министров, которые уходят раньше срока, впечатляет и говорит о неспособности власти сосредоточиться на реальных проблемах страны, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"), комментируя объявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера об отставке.
Стармер в понедельник объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии. Выборы преемника, по его словам, начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре. Стармер заявил, что останется на посту премьера до избрания нового лидера партии.
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"Такие новости – говорящая иллюстрация к западной политической обстановке. Не случайно даже в новостных сводках непременно упоминается, что Стармер – уже пятый премьер подряд, уходящий с поста раньше срока. Такой конвейер действительно впечатляет", - сказал Хамитов.
По его словам, создается ощущение, что или в премьеры идут все подряд и не представляют, в чем заключается эта работа, или они оказываются такими "замечательными работниками", что в итоге им остается только уходить в отставку.
"Подобная чехарда, по-моему, не может привести ни к каким положительным последствиям. Если страна постоянно озабочена не решением текущих задач и проблем, а только бесконечными новыми выборами и назначениями, то эти проблемы с каждым годом будет решать все сложнее", - добавил депутат.
В конце концов, как отметил Хамитов, они разрастутся до совсем уж глобальных масштабов, "и к чему это приведет – остается только гадать".
"Тем более что эти самые чиновники, как правило, занимаются только популизмом. Печальные примеры стран, в которых вся политическая и общественная жизнь сводилась к постоянному чередованию чиновников, у всех нас перед глазами. Не ждет ли та же участь и Британию?", - подытожил он.
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В миреВеликобританияКир СтармерГосдума РФАмир Хамитов
 
 
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