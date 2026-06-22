Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии.

Выборы преемника Стармера начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.

Депутат Госдумы Амир Хамитов заявил, что частая смена британских премьер-министров говорит о неспособности власти сосредоточиться на реальных проблемах страны.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Конвейер смены британских премьер-министров, которые уходят раньше срока, впечатляет и говорит о неспособности власти сосредоточиться на реальных проблемах страны, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"), комментируя объявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера об отставке.

Стармер в понедельник объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии. Выборы преемника, по его словам, начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре. Стармер заявил, что останется на посту премьера до избрания нового лидера партии.

"Такие новости – говорящая иллюстрация к западной политической обстановке. Не случайно даже в новостных сводках непременно упоминается, что Стармер – уже пятый премьер подряд, уходящий с поста раньше срока. Такой конвейер действительно впечатляет", - сказал Хамитов

По его словам, создается ощущение, что или в премьеры идут все подряд и не представляют, в чем заключается эта работа, или они оказываются такими "замечательными работниками", что в итоге им остается только уходить в отставку.

"Подобная чехарда, по-моему, не может привести ни к каким положительным последствиям. Если страна постоянно озабочена не решением текущих задач и проблем, а только бесконечными новыми выборами и назначениями, то эти проблемы с каждым годом будет решать все сложнее", - добавил депутат.

В конце концов, как отметил Хамитов, они разрастутся до совсем уж глобальных масштабов, "и к чему это приведет – остается только гадать".