В Катаре при взрыве на газовом предприятии погибли 13 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате взрыва на газораспределительной станции в Рас-Лаффане в Катаре погибли 13 человек.
- Еще 66 сотрудников пострадали, угрозы их жизни нет.
ДОХА, 22 июн — РИА Новости. Жертвами взрыва на газораспределительной станции в Рас-Лаффане стали 13 человек, сообщил госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби.
Среди пострадавших есть граждане Катара, а также уроженцы азиатских и африканских стран.
По словам аль-Кааби, ЧП не повлияет на объем экспорта газа и местные поставки. Он добавил, что инцидент не связан с военными действиями или диверсией.
Взрыв прогремел накануне вечером. Причиной стала техническая неполадка при запуске производства. В результате на предприятии вспыхнул сильный пожар.