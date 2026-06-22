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В Катаре при взрыве на газовом предприятии погибли 13 человек - РИА Новости, 22.06.2026
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16:45 22.06.2026 (обновлено: 17:38 22.06.2026)
В Катаре при взрыве на газовом предприятии погибли 13 человек

Жертвами взрыва на газораспределительной станции в Катаре стали 13 человек

© Фото : соцсетиПожар на газораспределительной станции в Рас-Лаффане в Катаре
Пожар на газораспределительной станции в Рас-Лаффане в Катаре - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : соцсети
Пожар на газораспределительной станции в Рас-Лаффане в Катаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате взрыва на газораспределительной станции в Рас-Лаффане в Катаре погибли 13 человек.
  • Еще 66 сотрудников пострадали, угрозы их жизни нет.
ДОХА, 22 июн — РИА Новости. Жертвами взрыва на газораспределительной станции в Рас-Лаффане стали 13 человек, сообщил госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби.
«
"Трагедия унесли жизни 13 наших сотрудников из Индии и Пакистана. Еще 66 сотрудников получили ранения, находятся на лечении в больницах. Их состояние здоровья не внушает опасений", — сказал он.
Среди пострадавших есть граждане Катара, а также уроженцы азиатских и африканских стран.
По словам аль-Кааби, ЧП не повлияет на объем экспорта газа и местные поставки. Он добавил, что инцидент не связан с военными действиями или диверсией.
Взрыв прогремел накануне вечером. Причиной стала техническая неполадка при запуске производства. В результате на предприятии вспыхнул сильный пожар.
Катар - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Источник: нефтяные компании Катара вернулись к бурению в полном объеме
19 июня, 00:40
 
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