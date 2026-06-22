СМИ: более 50 человек пострадали после взрыва в промгородке в Катаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В промышленном городке Рас-Лаффан в Катаре произошел взрыв.
- Более 50 человек пострадали, 18 пропали без вести.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 50 человек пострадали, 18 пропали без вести в результате взрыва в промышленном городке Рас-Лаффан в Катаре, передает агентство Рейтер со ссылкой на МВД страны.
"Как минимум 54 человека пострадали, 18 числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе в Рас-Лаффане", - говорится в сообщении агентства.
Ранее МВД Катара сообщило о взрыве в промышленном городке Рас-Лаффан, где находится производство сжиженного природного газа.