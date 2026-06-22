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СМИ: более 50 человек пострадали после взрыва в промгородке в Катаре - РИА Новости, 22.06.2026
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07:29 22.06.2026
СМИ: более 50 человек пострадали после взрыва в промгородке в Катаре

Reuters: более 50 человек пострадали после взрыва в промгородке в Катаре

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДоха, Катар
Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Доха, Катар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В промышленном городке Рас-Лаффан в Катаре произошел взрыв.
  • Более 50 человек пострадали, 18 пропали без вести.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 50 человек пострадали, 18 пропали без вести в результате взрыва в промышленном городке Рас-Лаффан в Катаре, передает агентство Рейтер со ссылкой на МВД страны.
"Как минимум 54 человека пострадали, 18 числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе в Рас-Лаффане", - говорится в сообщении агентства.
Ранее МВД Катара сообщило о взрыве в промышленном городке Рас-Лаффан, где находится производство сжиженного природного газа.
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