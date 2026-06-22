Такер Карлсон признался, что больше не поддерживает Республиканскую партию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Такер Карлсон заявил, что больше не станет поддерживать Республиканскую партию США.
- По его мнению, республиканцы предали американцев, поставив интересы иностранного правительства выше интересов собственных граждан.
- Карлсон считает, что участие Вашингтона в военных действиях против Ирана привело к разрушению движения MAGA в США.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Известный консервативный американский журналист Такер Карлсон признался, что больше не станет поддерживать Республиканскую партию США, хотя долгое время являлся ее активным сторонником, в том числе поддерживая кандидатуру президента страны Дональда Трампа на выборах 2024 года.
"Я не стану поддерживать Республиканскую партию. Нет никакого шанса, что я поддержу Республиканскую партию. Я выхожу", - сообщил он в своем видео, опубликованном на YouTube.
По мнению Карлсона, республиканцы "предали" американцев, поставив интересы иностранного правительства выше интересов собственных граждан.
В мае американский журналист заявлял, что участие Вашингтона в военных действиях против Ирана обернулось разрушением движения MAGA в США. По мнению Карлсона, именно благодаря этому движению Трамп смог выйти победителем по итогам президентских выборов в 2024 году в США. Карлсон считал, что Вашингтон втянулся в военные действия против Ирана по настоянию Израиля.