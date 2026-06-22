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Такер Карлсон признался, что больше не поддерживает Республиканскую партию - РИА Новости, 22.06.2026
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22:49 22.06.2026
Такер Карлсон признался, что больше не поддерживает Республиканскую партию

Такер Карлсон заявил, что больше не будет поддерживать Республиканскую партию

© AP Photo / Ross D. FranklinАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Ross D. Franklin
Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Такер Карлсон заявил, что больше не станет поддерживать Республиканскую партию США.
  • По его мнению, республиканцы предали американцев, поставив интересы иностранного правительства выше интересов собственных граждан.
  • Карлсон считает, что участие Вашингтона в военных действиях против Ирана привело к разрушению движения MAGA в США.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Известный консервативный американский журналист Такер Карлсон признался, что больше не станет поддерживать Республиканскую партию США, хотя долгое время являлся ее активным сторонником, в том числе поддерживая кандидатуру президента страны Дональда Трампа на выборах 2024 года.
"Я не стану поддерживать Республиканскую партию. Нет никакого шанса, что я поддержу Республиканскую партию. Я выхожу", - сообщил он в своем видео, опубликованном на YouTube.
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По мнению Карлсона, республиканцы "предали" американцев, поставив интересы иностранного правительства выше интересов собственных граждан.
В мае американский журналист заявлял, что участие Вашингтона в военных действиях против Ирана обернулось разрушением движения MAGA в США. По мнению Карлсона, именно благодаря этому движению Трамп смог выйти победителем по итогам президентских выборов в 2024 году в США. Карлсон считал, что Вашингтон втянулся в военные действия против Ирана по настоянию Израиля.
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