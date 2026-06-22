Такер Карлсон признался, что больше не поддерживает Республиканскую партию

ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Известный консервативный американский журналист Такер Карлсон признался, что больше не станет поддерживать Республиканскую партию США, хотя долгое время являлся ее активным сторонником, в том числе поддерживая кандидатуру президента страны Дональда Трампа на выборах 2024 года.