Рейтинг@Mail.ru
В РСТ рассказали об альтернативе детскому отдыху в Крыму - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 22.06.2026
В РСТ рассказали об альтернативе детскому отдыху в Крыму

Иванова: из-за приостановки отдыха в Крыму предлагаются детские лагеря Анапы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДети играют на пляже в детском лагере
Дети играют на пляже в детском лагере - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Дети играют на пляже в детском лагере. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму приостановлены бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления с 22 июня до 1 сентября.
  • Российские туроператоры предлагают возможность заезда в детские лагеря Анапы и других регионов в качестве альтернативы отдыху в Крыму.
  • Точное количество детей, которых затронут введенные ограничения, пока сложно оценить, но в последние годы объем организованных детских поездок в Крым был существенно ниже прежних показателей.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские туроператоры в связи с приостановкой бронирования мест, приема и размещения детей для организованного отдыха в Крыму предлагают возможность заезда в детские лагеря Анапы, рассказала журналистам руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова.
Ранее в понедельник глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в Крыму с 22 июня до 1 сентября.
Детский летний лагерь - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
В ОП предложили организовывать детские летние лагеря в школах
13 июня, 03:30
"В первую очередь предлагается перенос программ на другие направления. В частности, рассматривается возможность заезда в детские лагеря Анапы и других регионов без потери уже приобретенных железнодорожных билетов", - сказала Иванова.
По ее словам, по каждому случаю работа ведется индивидуально с учетом пожеланий родителей и имеющихся возможностей по размещению. "В настоящее время туроператоры находятся на связи с родителями и оперативно прорабатывают альтернативные варианты отдыха для детей, которые должны были отправиться на полуостров", - добавила она.
Отмечается, что с утра туроператоры и организаторы детского отдыха получают обращения от родителей, которым предлагаются варианты переноса сроков поездки либо замены лагеря. При этом в настоящее время ситуация остается контролируемой, все участники рынка работают в штатном режиме и находятся в постоянном контакте с семьями.
Иванова подчеркнула, что точное количество детей, которых затронут введенные ограничения, пока оценить сложно. Однако в последние годы объем организованных детских поездок в Крым был существенно ниже прежних показателей. "Речь не идет о массовом количестве туристов", - заключила она.
Дети играют на пляже в детском лагере Юность - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Психолог рассказала, что должен уметь ребенок перед поездкой в лагерь
11 июня, 15:22
 
Республика КрымАнапаСергей Аксенов (политик)Татьяна ИвановаРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала