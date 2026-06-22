В РСТ рассказали об альтернативе детскому отдыху в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ В Крыму приостановлены бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления с 22 июня до 1 сентября.

Российские туроператоры предлагают возможность заезда в детские лагеря Анапы и других регионов в качестве альтернативы отдыху в Крыму.

Точное количество детей, которых затронут введенные ограничения, пока сложно оценить, но в последние годы объем организованных детских поездок в Крым был существенно ниже прежних показателей.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские туроператоры в связи с приостановкой бронирования мест, приема и размещения детей для организованного отдыха в Крыму предлагают возможность заезда в детские лагеря Анапы, рассказала журналистам руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова.

Ранее в понедельник глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в Крыму с 22 июня до 1 сентября.

"В первую очередь предлагается перенос программ на другие направления. В частности, рассматривается возможность заезда в детские лагеря Анапы и других регионов без потери уже приобретенных железнодорожных билетов", - сказала Иванова

По ее словам, по каждому случаю работа ведется индивидуально с учетом пожеланий родителей и имеющихся возможностей по размещению. "В настоящее время туроператоры находятся на связи с родителями и оперативно прорабатывают альтернативные варианты отдыха для детей, которые должны были отправиться на полуостров", - добавила она.

Отмечается, что с утра туроператоры и организаторы детского отдыха получают обращения от родителей, которым предлагаются варианты переноса сроков поездки либо замены лагеря. При этом в настоящее время ситуация остается контролируемой, все участники рынка работают в штатном режиме и находятся в постоянном контакте с семьями.