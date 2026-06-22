Депутат Железняк заявил, что Миндич подал против него второй иск

Краткий пересказ от РИА ИИ Соратник Владимира Зеленского, фигурант дела о коррупции в энергетике Украины Тимур Миндич подал второй иск о защите чести и достоинства против депутата Рады Ярослава Железняка.

Миндич требует с ответчика символические 4,5 доллара.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Депутат Рады Ярослав Железняк cообщил, что соратник Владимира Зеленского, фигурант громкого дела о коррупции в энергетике Украины, бежавший из страны бизнесмен Тимур Миндич подал против него уже второй иск о защите чести и достоинства, желая заполучить с ответчика символические четыре с половиной доллара.

Тимур Миндич подал против меня второй иск о защите чести, достоинства и даже деловой репутации... Не дополнение к первому, а отдельный, еще один иск… правда тоже на 200 гривен (около 4,5 доллара - ред.). На этот раз ему не нравится, что я рассказываю о коррупции в энергетике и о его прогулках на пляжах Израиля", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

В марте 2026 года РИА Новости сообщало о первом иске Миндича против Железняка. Он также касался защиты чести и достоинства, Миндич тоже требовал взыскать с Железняка около 4,5 доллара компенсации. Тогда адвокат Миндича Владислав Теплюк сообщил украинскому изданию "Главком", что сумма является символической, потому что вопрос не в деньгах, а в том, что, по мнению истца, Железняк не имел права на некоторые свои высказывания о Миндиче. По сообщениям украинских СМИ, следующее судебное заседание по первому иску назначено на август 2026 года.

"Кстати, за первый иск против меня Миндич заплатил около 14 тысяч гривен (около 310 долларов - ред.) судебного сбора. За второй - где-то 12,5 тысяч гривен (около 280 долларов - ред.). То есть суммарно вот эти 600 долларов - это по факту единственные деньги, которые официально пока удалось получить обратно государству с Миндича в рамках миндичгейта", - добавил Железняк.