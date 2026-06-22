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Силуэт Ил-4 создали из тысяч свечей в Иркутске накануне Дня памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2026
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
05:05 22.06.2026 (обновлено: 11:06 22.06.2026)
Силуэт Ил-4 создали из тысяч свечей в Иркутске накануне Дня памяти и скорби

Силуэт Ил-4 создали из 10 тысяч свечей в Иркутске накануне Дня памяти и скорби

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание администрации Иркутской области на площади имени графа Сперанского в городе Иркутск
Здание администрации Иркутской области на площади имени графа Сперанского в городе Иркутск - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание администрации Иркутской области на площади имени графа Сперанского в городе Иркутск. Архивное фото
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ИРКУТСК, 22 июн - РИА Новости. Десять тысяч свечей зажгли в преддверии Дня памяти и скорби в Иркутске, создав силуэт бомбардировщика Ил-4, в мероприятии приняли участие Герои России, губернатор Приангарья Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"В преддверии Дня памяти и скорби в Иркутске зажгли 10 тысяч свечей, создав силуэт бомбардировщика Ил-4. Участие в мероприятии принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Всего на площади собралось более 400 человек - волонтеры, представители общественных организаций и неравнодушные жители Иркутской области", - говорится в сообщении.
Акция Вахта памяти. Вечный огонь проходит в Москве в честь Дня памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проходит в Москве
Вчера, 05:01
Присутствующих поприветствовали Герои Российской Федерации Людмила Болилая и Сергей Степанов. Участие в мероприятии также приняли Герой Российской Федерации Иван Клещерёв, депутат Государственной думы Александр Якубовский, председатель законодательного собрания региона Александр Ведерников и мэр областного центра Руслан Болотов. Во время проведения акции Кобзев особо подчеркнул, что участие в ней Героев России, участников специальной военной операции, имеет большое значение для жителей Иркутской области.
Мероприятие проводится в рамках международных акций "Свеча памяти" и "Огненные картины войны". Организаторами в Иркутске выступают Иркутское региональное отделение партии "Единая Россия", Иркутское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и министерство по молодежной политике Иркутской области. Приангарье принимает участие в акции шестой раз.
Иркутская область 22 июня также присоединится к всероссийской Минуте молчания. Она единовременно пройдет по всей стране в 12.15 мск.
Акция Свеча памяти в Улан-Удэ в День памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Акция "Свеча памяти" прошла в Улан-Удэ в День памяти и скорби
Вчера, 04:45
 
Иркутская областьИркутская областьИркутскРоссияИгорь КобзевАлександр ЯкубовскийВолонтеры ПобедыЕдиная РоссияИл-4
 
 
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