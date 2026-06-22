Силуэт Ил-4 создали из тысяч свечей в Иркутске накануне Дня памяти и скорби

ИРКУТСК, 22 июн - РИА Новости. Десять тысяч свечей зажгли в преддверии Дня памяти и скорби в Иркутске, создав силуэт бомбардировщика Ил-4, в мероприятии приняли участие Герои России, губернатор Приангарья Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"В преддверии Дня памяти и скорби в Иркутске зажгли 10 тысяч свечей, создав силуэт бомбардировщика Ил-4. Участие в мероприятии принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Всего на площади собралось более 400 человек - волонтеры, представители общественных организаций и неравнодушные жители Иркутской области", - говорится в сообщении.
Присутствующих поприветствовали Герои Российской Федерации Людмила Болилая и Сергей Степанов. Участие в мероприятии также приняли Герой Российской Федерации Иван Клещерёв, депутат Государственной думы Александр Якубовский, председатель законодательного собрания региона Александр Ведерников и мэр областного центра Руслан Болотов. Во время проведения акции Кобзев особо подчеркнул, что участие в ней Героев России, участников специальной военной операции, имеет большое значение для жителей Иркутской области.
Мероприятие проводится в рамках международных акций "Свеча памяти" и "Огненные картины войны". Организаторами в Иркутске выступают Иркутское региональное отделение партии "Единая Россия", Иркутское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и министерство по молодежной политике Иркутской области. Приангарье принимает участие в акции шестой раз.
Иркутская область 22 июня также присоединится к всероссийской Минуте молчания. Она единовременно пройдет по всей стране в 12.15 мск.