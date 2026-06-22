Силуэт Ил-4 создали из тысяч свечей в Иркутске накануне Дня памяти и скорби

ИРКУТСК, 22 июн - РИА Новости. Десять тысяч свечей зажгли в преддверии Дня памяти и скорби в Иркутске, создав силуэт бомбардировщика Ил-4, в мероприятии приняли участие Герои России, губернатор Приангарья Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.