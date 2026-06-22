Вопрос разблокировки активов согласован, заявил глава иранской делегации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Швейцарии была окончательно согласована разблокировка 12 миллиардов долларов иранских замороженных активов.
- Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, являющийся главой иранских переговорщиков в диалоге с США.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, являющийся главой иранских переговорщиков в диалоге с США, заявил, что в Швейцарии была окончательно согласована разблокировка 12 миллиардов долларов иранских замороженных активов, передает агентство Рейтер.
"Иранский переговорщик заявил, что в ходе переговоров было окончательно согласовано подписание (документа - ред.) о разблокировке замороженных иранских активов на сумму 12 миллиардов долларов", - говорится в сообщении Рейтер со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана