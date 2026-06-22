Представители Ирана не покидали переговоры в Швейцарии, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вэнс заявил, что представители Ирана не покидали площадку переговоров в Швейцарии.
- Сообщения о срыве переговоров США и Ирана в Швейцарии пресс-пул Белого дома назвал ложными.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Представители Ирана не покидали площадку переговоров в Швейцарии, вопреки публичным заявлениям о готовности пойти на такой шаг, утверждает вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Арабский спутниковый телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на своего корреспондента в Женеве сообщал, что иранская делегация готова вернуться к переговорам с США только после извинений со стороны президента США Дональда Трампа и вывода израильских войск с юга Ливана. Пресс-пул Белого дома назвал сообщения о срыве переговоров США и Ирана в Швейцарии ложными.
"Что касается иранцев, да, они действительно угрожали уйти... но вчера мы вели переговоры далеко за час ночи. Так что они не ушли, и их техническая команда все еще здесь, прямо сейчас работает с нашей технической командой", - сказал Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии.