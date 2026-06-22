Представители Ирана не покидали переговоры в Швейцарии, заявил Вэнс

"Что касается иранцев, да, они действительно угрожали уйти... но вчера мы вели переговоры далеко за час ночи. Так что они не ушли, и их техническая команда все еще здесь, прямо сейчас работает с нашей технической командой", - сказал Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии.