Инспекторы МАГАТЭ могут прибыть в Иран на этой неделе, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вэнс заявил, что инспекторы МАГАТЭ могут прибыть в Иран на текущей неделе.
- По его словам, Иран согласился пригласить инспекторов МАГАТЭ обратно.
ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии могут прибыть в Иран уже на текущей неделе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Как можно ожидать, не так много людей отвечали на телефонные звонки в два часа ночи. Я ожидаю, что это произойдет как минимум на этой неделе, но мы считаем, что некоторые из этих разговоров с инспекторами и МАГАТЭ могут состояться уже сегодня", — сказал Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии.
Ранее Вэнс заявил, что Иран согласился пригласить инспекторов МАГАТЭ обратно.