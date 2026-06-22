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Инспекторы МАГАТЭ могут прибыть в Иран на этой неделе, заявил Вэнс - РИА Новости, 22.06.2026
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14:30 22.06.2026 (обновлено: 14:39 22.06.2026)
Инспекторы МАГАТЭ могут прибыть в Иран на этой неделе, заявил Вэнс

Вэнс: инспекторы МАГАТЭ могут прибыть в Иран на этой неделе

© REUTERS / Nathan HowardВице-президент США Джей Ди Вэнс во время пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вэнс заявил, что инспекторы МАГАТЭ могут прибыть в Иран на текущей неделе.
  • По его словам, Иран согласился пригласить инспекторов МАГАТЭ обратно.
ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии могут прибыть в Иран уже на текущей неделе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Как можно ожидать, не так много людей отвечали на телефонные звонки в два часа ночи. Я ожидаю, что это произойдет как минимум на этой неделе, но мы считаем, что некоторые из этих разговоров с инспекторами и МАГАТЭ могут состояться уже сегодня", — сказал Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии.
Ранее Вэнс заявил, что Иран согласился пригласить инспекторов МАГАТЭ обратно.
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