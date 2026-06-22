Инспекторы МАГАТЭ могут прибыть в Иран на этой неделе, заявил Вэнс

"Как можно ожидать, не так много людей отвечали на телефонные звонки в два часа ночи. Я ожидаю, что это произойдет как минимум на этой неделе, но мы считаем, что некоторые из этих разговоров с инспекторами и МАГАТЭ могут состояться уже сегодня", — сказал Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии.