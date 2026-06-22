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Иран увеличил экспорт сырой нефти через Ормузский пролив, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2026
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10:33 22.06.2026 (обновлено: 17:11 22.06.2026)
Иран увеличил экспорт сырой нефти через Ормузский пролив, пишут СМИ

Блумберг: экспорт нефти Ирана через Ормуз вырос до максимума с начала конфликта

© AP Photo / ISNA/Amirhosein KhorgooiНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / ISNA/Amirhosein Khorgooi
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экспорт иранской нефти через Ормузский пролив вырос до самого высокого уровня с начала конфликта.
  • Силы США по приказу президента Дональда Трампа сняли морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон.
  • Три супертанкера, перевозящие около шести миллионов баррелей иранской нефти, вошли в Ормузский пролив.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Экспорт иранской нефти через Ормузский пролив вырос до самого высокого уровня с начала конфликта после снятия блокады США, следует из сообщения агентства Блумберг.
"Иран увеличил объемы... транспортировки сырой нефти через Ормузский пролив до самого высокого уровня с начала войны", - пишет агентство.
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На прошлой неделе силы США по приказу президента Штатов Дональда Трампа сняли морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон, о чем сообщило центральное командование Пентагона. А ранее в понедельник глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что благодаря усилиям катарских и пакистанских посредников на переговорах между Ираном и США в Швейцарии были сняты ограничения на экспорт иранской нефти.
По данным отслеживания судов на утро понедельника, в Ормузский пролив вошли три супертанкера - Elva, Virgo и Vigor, - которые перевозят в общей сложности около шести миллионов баррелей иранской нефти, пишет Блумберг.
Данные также свидетельствуют о том, что танкеры направляются с острова Харк - главного узла иранского нефтяного экспорта - к Сингапуру, говорится в статье.
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