Иран увеличил экспорт сырой нефти через Ормузский пролив, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экспорт иранской нефти через Ормузский пролив вырос до самого высокого уровня с начала конфликта.
- Силы США по приказу президента Дональда Трампа сняли морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон.
- Три супертанкера, перевозящие около шести миллионов баррелей иранской нефти, вошли в Ормузский пролив.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Экспорт иранской нефти через Ормузский пролив вырос до самого высокого уровня с начала конфликта после снятия блокады США, следует из сообщения агентства Блумберг.
"Иран увеличил объемы... транспортировки сырой нефти через Ормузский пролив до самого высокого уровня с начала войны", - пишет агентство.
Иран назвал условие продолжения переговоров с США
21 июня, 19:40
На прошлой неделе силы США по приказу президента Штатов Дональда Трампа сняли морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон, о чем сообщило центральное командование Пентагона. А ранее в понедельник глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что благодаря усилиям катарских и пакистанских посредников на переговорах между Ираном и США в Швейцарии были сняты ограничения на экспорт иранской нефти.
По данным отслеживания судов на утро понедельника, в Ормузский пролив вошли три супертанкера - Elva, Virgo и Vigor, - которые перевозят в общей сложности около шести миллионов баррелей иранской нефти, пишет Блумберг.
Данные также свидетельствуют о том, что танкеры направляются с острова Харк - главного узла иранского нефтяного экспорта - к Сингапуру, говорится в статье.