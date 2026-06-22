Ученые предупредили о возможных вспышках максимального класса на Солнце

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Институт прикладной геофизики сообщил, что в понедельник и вторник возможны мощнейшие вспышки на Солнце.
- Геомагнитное поле будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости, а радиационная обстановка — невозмущенной, при этом не исключается ухудшение условий коротковолновой радиосвязи.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мощнейшие вспышки возможны на Солнце в понедельник и вторник, сообщил Институт прикладной геофизики (ИПГ).
"Прогноз космической погоды на 22 и 23 июня 2026 года. Вспышечная солнечная активность, в основном, умеренная, возможны вспышки класса Х", - говорится в сообщении.
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При этом геомагнитное поле, по оценкам ИПГ, будет оставаться спокойным с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка также невозмущенная. В Институте также не исключили ухудшения условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток.
Х-класс является максимально возможным для вспышек на Солнце.