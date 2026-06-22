Ученые предупредили о возможных вспышках максимального класса на Солнце

При этом геомагнитное поле, по оценкам ИПГ, будет оставаться спокойным с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка также невозмущенная. В Институте также не исключили ухудшения условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток.