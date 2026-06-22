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Ученые предупредили о возможных вспышках максимального класса на Солнце - РИА Новости, 22.06.2026
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14:43 22.06.2026
Ученые предупредили о возможных вспышках максимального класса на Солнце

ИПГ: вспышки максимального класса возможны на Солнце 22-23 июня

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramКрупная вспышка на Солнце
Крупная вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Крупная вспышка на Солнце. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Институт прикладной геофизики сообщил, что в понедельник и вторник возможны мощнейшие вспышки на Солнце.
  • Геомагнитное поле будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости, а радиационная обстановка — невозмущенной, при этом не исключается ухудшение условий коротковолновой радиосвязи.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мощнейшие вспышки возможны на Солнце в понедельник и вторник, сообщил Институт прикладной геофизики (ИПГ).
"Прогноз космической погоды на 22 и 23 июня 2026 года. Вспышечная солнечная активность, в основном, умеренная, возможны вспышки класса Х", - говорится в сообщении.
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При этом геомагнитное поле, по оценкам ИПГ, будет оставаться спокойным с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка также невозмущенная. В Институте также не исключили ухудшения условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток.
Х-класс является максимально возможным для вспышек на Солнце.
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