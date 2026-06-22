В Ингушетии нашли тело пропавшего на реке мальчика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На реке Сунжа в городе Карабулак нашли тело 8-летний мальчик, которого унесло течением, когда он пытался спасти тонувшего друга.
- Тело обнаружили на правом берегу реки Сунжа в 10 км от места падения через восемь дней поисков.
НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Тело пропавшего на реке в Ингушетии 8-летнего мальчика, которое обнаружили на восьмой день поисков, нашли в десяти километрах от места его падения в воду, сообщили в ГУМЧС РФ по региону.
Ведомство 15 июня сообщало, что на реке Сунжа в городе Карабулак пропал 8-летний мальчик. Ребенок оказался в воде, пытаясь спасти тонувшего друга. Его унесло течением, а другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи. В тот же день начались поиски ребенка, в них участвовали более 6 тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа. В понедельник в 16.50 мск тело мальчика было обнаружено.
"Тело мальчика обнаружено в районе школы № 4 г. Сунжи по улице Калиматова. Тело находилось на правом берегу реки Сунжа, в 10 км от места падения ребенка", - говорится в сообщении.
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