В Ингушетии нашли тело пропавшего на реке мальчика

НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Тело пропавшего на реке в Ингушетии 8-летнего мальчика, которое обнаружили на восьмой день поисков, нашли в десяти километрах от места его падения в воду, сообщили в ГУМЧС РФ по региону.