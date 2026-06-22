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СМИ: супермодель ИИ от Anthropic смогла за часы взломать системы АНБ США - РИА Новости, 22.06.2026
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01:37 22.06.2026
СМИ: супермодель ИИ от Anthropic смогла за часы взломать системы АНБ США

Economist: супермодель ИИ Mythos смогла за часы взломать системы АНБ США

© AP Photo / Patrick SisonСтраница сайта компании Anthropic и ее логотип на экране компьютера
Страница сайта компании Anthropic и ее логотип на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Patrick Sison
Страница сайта компании Anthropic и ее логотип на экране компьютера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Модель искусственного интеллекта Mythos от компании Anthropic смогла взломать почти все секретные системы Агентства национальной безопасности США за несколько часов.
  • Правительство США запрещает иностранцам использование мощнейших моделей Anthropic, включая Mythos 5 и Fable 5.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Самая мощная модель искусственного интеллекта (ИИ) Mythos от американской компании Anthropic за несколько часов смогла взломать почти все секретные системы Агентства национальной безопасности (АНБ) США, пишет издание Economist со ссылкой на заместителя председателя комитета сената США по разведке Марка Уорнера.
"Одиннадцатого июня Марк Уорнер, заместитель председателя сенатского комитета по разведке, сказал, что Джошуа Радд, возглавляющий АНБ и киберкомандование США, сообщил ему, что Mythos "взломал почти все наши секретные системы не за недели, а за часы", - говорится в сообщении издания.
Economist также считает, что правительство США, запрещая иностранцам использование мощнейших моделей Anthropic, Mythos 5 и Fable 5, стремится "наказать компанию самым простым доступным способом".
Ранее администрация президента США Дональда Трампа заблокировала доступ к самым современным моделям искусственного интеллекта (ИИ) Mythos 5 и Fable 5 компании Anthropic для иностранных государств и граждан.
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ТехнологииСШАМарк УорнерДональд ТрампАгентство национальной безопасности США
 
 
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