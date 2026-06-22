Хуситы заявили о мобилизации сил против Саудовской Аравии

Краткий пересказ от РИА ИИ Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о готовности мобилизовать силы для прекращения блокады Йемена со стороны Саудовской Аравии.

Они утверждают, что их вооруженные и организованные силы насчитывают сотни тысяч человек, и подготовка бойцов будет активизирована.

ДОХА, 22 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что мобилизует силы для прекращения блокады подконтрольных ему территорий со стороны Саудовской Аравии.

"Мы заявляем о нашей полной и незамедлительной готовности обеспечить армию бойцами для восстановления прав йеменского народа, изгнания оккупантов и прекращения блокады нашей страны", - говорится в заявлении сил ополчения хуситов, прозвучавшем в эфире телеканала Al Masirah.

Хуситы утверждают, что хорошо подготовленные вооруженные и организованные силы в составе сил ополчения насчитывают сотни тысяч человек.

"Обучение и подготовка продолжаются, и в ближайшее время они будут идти еще более активно на всех уровнях", - отмечается в заявлении.