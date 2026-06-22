Хуситы заявили о мобилизации сил против Саудовской Аравии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о готовности мобилизовать силы для прекращения блокады Йемена со стороны Саудовской Аравии.
- Они утверждают, что их вооруженные и организованные силы насчитывают сотни тысяч человек, и подготовка бойцов будет активизирована.
ДОХА, 22 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что мобилизует силы для прекращения блокады подконтрольных ему территорий со стороны Саудовской Аравии.
"Мы заявляем о нашей полной и незамедлительной готовности обеспечить армию бойцами для восстановления прав йеменского народа, изгнания оккупантов и прекращения блокады нашей страны", - говорится в заявлении сил ополчения хуситов, прозвучавшем в эфире телеканала Al Masirah.
Хуситы утверждают, что хорошо подготовленные вооруженные и организованные силы в составе сил ополчения насчитывают сотни тысяч человек.
"Обучение и подготовка продолжаются, и в ближайшее время они будут идти еще более активно на всех уровнях", - отмечается в заявлении.
Хуситы с 2023 года ведут переговоры с Саудовской Аравией для заключения мирного договора, которые были заморожены какое-то время, но возобновились в конце прошлого года. Хуситы требуют от королевства выплатить компенсацию на восстановление территорий Йемена, которые пострадали от бомбардировок арабской коалиции во главе с Эр-Риядом, а также снять наземную и воздушную блокаду королевства, увеличив число рейсов из международного аэропорта Саны.