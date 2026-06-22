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Хуситы заявили о мобилизации сил против Саудовской Аравии - РИА Новости, 22.06.2026
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23:57 22.06.2026
Хуситы заявили о мобилизации сил против Саудовской Аравии

Хуситы заявили, что мобилизуют силы для прекращения блокады Йемена

© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о готовности мобилизовать силы для прекращения блокады Йемена со стороны Саудовской Аравии.
  • Они утверждают, что их вооруженные и организованные силы насчитывают сотни тысяч человек, и подготовка бойцов будет активизирована.
ДОХА, 22 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что мобилизует силы для прекращения блокады подконтрольных ему территорий со стороны Саудовской Аравии.
"Мы заявляем о нашей полной и незамедлительной готовности обеспечить армию бойцами для восстановления прав йеменского народа, изгнания оккупантов и прекращения блокады нашей страны", - говорится в заявлении сил ополчения хуситов, прозвучавшем в эфире телеканала Al Masirah.
Хуситы утверждают, что хорошо подготовленные вооруженные и организованные силы в составе сил ополчения насчитывают сотни тысяч человек.
"Обучение и подготовка продолжаются, и в ближайшее время они будут идти еще более активно на всех уровнях", - отмечается в заявлении.
Хуситы с 2023 года ведут переговоры с Саудовской Аравией для заключения мирного договора, которые были заморожены какое-то время, но возобновились в конце прошлого года. Хуситы требуют от королевства выплатить компенсацию на восстановление территорий Йемена, которые пострадали от бомбардировок арабской коалиции во главе с Эр-Риядом, а также снять наземную и воздушную блокаду королевства, увеличив число рейсов из международного аэропорта Саны.
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В миреЙеменСаудовская АравияСанаАнсар Алла
 
 
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